Friday, 13 September 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثروة الأسر الأمريكية ترتفع في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 163.8 تريليون دولار

9/13/2024 2:21:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن ثروة الأسر الأمريكية ارتفعت في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 163.8 تريليون دولار، مدفوعة بمكاسب في قيم العقارات وارتفاع سوق الأسهم.

وكان الارتفاع في صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، ناتجًا إلى حد كبير عن زيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2%، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2022. كما أظهر التقرير أن النقد المتاح شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ إجمالي الأرصدة في البنوك بالإضافة إلى صناديق سوق المال وممتلكات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو، بانخفاض عن المستوى القياسي البالغ 18.51 تريليون دولار في نهاية مارس.

تأتي هذه الصورة السريعة للوضع المالي للأسر قبل أقل من أسبوع من خفض البنك المركزي الأمريكي المتوقع على نطاق واسع لتكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الركود الناجم عن جائحة كورونا. يتخذ صناع السياسات هذه الخطوة مع تباطؤ التضخم على أمل منع سوق العمل المتباطئ من التدهور أكثر، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أوسع.

واختتم سوق الأسهم الربع الثاني قرب مستويات قياسية، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إجماليًا بلغ 4.3% بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها.

MENAFN13092024000110011019ID1108669643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث