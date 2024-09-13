ثروة الأسر الأمريكية ترتفع في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 163.8 تريليون دولار

أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن ثروة الأسر الأمريكية ارتفعت في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 163.8 تريليون دولار، مدفوعة بمكاسب في قيم العقارات وارتفاع سوق الأسهم.

وكان الارتفاع في صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، ناتجًا إلى حد كبير عن زيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2%، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2022. كما أظهر التقرير أن النقد المتاح شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ إجمالي الأرصدة في البنوك بالإضافة إلى صناديق سوق المال وممتلكات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو، بانخفاض عن المستوى القياسي البالغ 18.51 تريليون دولار في نهاية مارس.

تأتي هذه الصورة السريعة للوضع المالي للأسر قبل أقل من أسبوع من خفض البنك المركزي الأمريكي المتوقع على نطاق واسع لتكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الركود الناجم عن جائحة كورونا. يتخذ صناع السياسات هذه الخطوة مع تباطؤ التضخم على أمل منع سوق العمل المتباطئ من التدهور أكثر، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أوسع.

واختتم سوق الأسهم الربع الثاني قرب مستويات قياسية، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إجماليًا بلغ 4.3% بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها.