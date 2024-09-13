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الولايات المتحدة تفرج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1,3 مليار دولار

9/13/2024 2:21:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في الوقت الذي تنخرط فيه القاهرة وواشنطن في وساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الوزارة أن مصر أحرزت تقدماً في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرةً إلى المساعدة التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن «هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ولمساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، وفي وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وأشار المتحدث أيضاً إلى دور مصر في «تعزيز وقف إطلاق النار في السودان»، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 16 شهراً.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص الميزانية في مذكرة إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأمريكي.

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