ترامب يرفض إجراء مناظرة جديدة مع هاريس

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أمس، رفضه إجراء مناظرة جديدة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في منشور على منصته «تروث سوشال».

وقال الرئيس الأمريكي السابق: «لن تكون هناك مناظرة ثالثة»، مشيراً إلى مناظرته المتلفزة مع الرئيس جو بايدن في يونيو ومناظرته الثلاثاء مع نائبة الرئيس.

وقد وضعت المرشحة الديمقراطية ترامب في موقف دفاعي خلال المواجهة التي استضافتها قناة «إيه بي سي نيوز» وشاهدها 67 مليون شخص. ولم تتأخر حملتها في الدعوة إلى مناظرة ثانية في أكتوبر.

في اليوم التالي للمناظرة، قال ترامب إنه «مستعد (لمبارزة) عبر شبكة إن بي سي ومستعد عبر شبكة فوكس أيضاً»، قبل أن يعلن في منشوره تراجعه معتبراً أن هاريس تريد الحصول على فرصة ثانية للتدارك.

وقال ترامب، عبر حسابه في شبكته الاجتماعية: «تظهر استطلاعات الرأي بوضوح أنني فزت في المناظرة ضد الرفيقة كامالا هاريس، مرشحة اليسار الراديكالي في صفوف الديمقراطيين، ليل الثلاثاء، وقد دعت على الفور إلى مناظرة ثانية».

وأضاف: «عندما يخسر ملاكم محترف مباراة، فإن الكلمات الأولى التي تخرج من فمه هي +أريد مباراة إعادة+».

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي إن إن» بين المشاهدين أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب بنسبة 63% مقابل 37%، في حين أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف أن هاريس اقترحت خطة حكم أكثر وضوحاً بنسبة 43% مقابل 32%.

ومن المقرر أن تستضيف قناة «سي بي إس نيوز» مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم والز، والسيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو جاي دي فانس، في الأول من أكتوبر.

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