مجدي يعقوب.. فارس القلوب

تقول السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب إنه جراح قلب مصري عالمي رائد في مجال طب القلب والأوعية الدموية، من مواليد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، درس الطب في القاهرة، ثم انتقل إلى بريطانيا ليعمل في الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد، وقام بأول عملية وزراعة قلب للمريض دريم موريس في عام 1980 والذي عاش بعدها 25 عاماً، وأصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي حتى وفاته في يوليو 2005.

انتشر آنذاك خبر نجاح العملية في شتى دول أوروبا والشرق الأوسط، ودخل الدكتور مجدي يعقوب موسوعة جينيس كأشهر علامة طبية في العالم بقيامه بإجراء 100 عملية قلب خلال عام واحد.

حصل على زمالة كلية الجراحة الملكية في لندن، وعلى ألقاب وأوسمة من أكبر الجامعات حول العالم، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب ((فارس))، وأطلق عليه الإعلام البريطاني لقب ((ملك القلوب)).

للبروفيسور مجدي يعقوب إنجازات عالمية في تطوير صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية، ولكن أكبر إنجازاته وفاؤه لبلده وشعبه، فكان في كل زيارة يقوم بها إلى مصر يجري العديد من عمليات القلب المفتوح بالمجان، وأنشأ بعدها مركزاً لعمليات القلب في مدينة أسوان بصعيد مصر عام 2009، والذي لقي تقديراً شعبياً جماهيرياً، حيث أنشئ له تمثال في أسوان وآخر في بلبيس في ميدان يحمل اسمه تقديراً لإسهاماته في مجال الطب.

إسهامات طبية تعلي قيمة العطاء وتشع بالإنسانية، جعلت من مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للأمراض وأبحاث القلب أملاً لمن أضناهم الألم وملاذاً وسكناً لمعاناتهم مع المرض، وكان قلب مجدي يعقوب وهو يحتضن آلاف القلوب التي أتعبها المرض وأنهكها، ويمنحهم الأمل في الحياة مقصداً تسبقه الدعوات الصادقة له وترفع الأكف إلى السماء تضرعاً، أمل وصلت أصداؤه إلى دبي، وتلقفتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتسهم بدعم جديد لهذا المركز ليحيي آمالاً لقلوب تنتظر الراحة وتترقب العلاج.

دعم آخر كانت قد قدمته مؤسسة القلب الكبير في الشارقة، يحمل اسم الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، لتجهيز إحدى وحدات العناية المركزة للأطفال وتوفير طاقم طبي لها.

أشكال من الدعم تتجه نحو مؤسسة مجدي يعقوب معلنة تضامنها، ومؤكدة عبر رسائل إنسانية أن الخير لا حدود له، والعطاء ليس أكثر من قرار تتخذه المشاعر النبيلة وإرادة لا تحتمل التأجيل، فما أحرانا بأن تمتد الأيادي أفرداً وجماعات لتنبض بالعطاء وتحتضن قلوباً تتألم.