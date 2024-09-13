آفاق عدلية جديدة

ارتباط القانون في أهدافه العليا بتحقيق العدالة، يجعل المرونة التشريعية التي تلبي تطورات الواقع اقتصادياً واجتماعياً، وتستجيب للتغيرات المستقبلية المحتملة، جزءاً أصيلاً من نجاح المنظومة القانونية في أي مجتمع، وركيزة أساسية في إرساء بنى تشريعية متينة ومتطورة وقادرة على ترسيخ القيم الحقوقية للأفراد والمؤسسات والحكومات، ليكون القانون بسيادته وشموليته ومرونته وكفاءته أداة داعمة لتطلعات التنمية الشاملة.

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة فكراً قانونياً رائداً في سن تشريعاتها التي ترسم استراتيجيات وطنية تحقق توجهات القيادة الرشيدة، وتتماشى مع متطلبات الصدارة في التنافسية العالمية، وتراعي في الوقت ذاته حقوق وواجبات جميع من تنطبق عليهم تلك التشريعات، كما حرصت على أن توفر لتلك البيئة كافة مقوماتها، بما في ذلك تبني الاتجاهات الحديثة في فض المنازعات، وذلك من خلال البدائل القانونية التي تسهم في سرعة الفصل في المنازعات بالطرق الودية والتفاوضية، وهو ما يتجلى بوضوح في العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة، محلياً واتحادياً، في توفير الطرق البديلة للتقاضي، دون اللجوء إلى القضاء العادي، وهو ما هيأ معه آفاقاً عدلية جديدة تلتقي بشكل مباشر مع الغايات والقيم التشريعية في الدولة، التي تدعم المناخ الاستثماري، وتسهل الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات التي قد ترتبط بطبيعة الإجراءات القضائية العادية، مقارنة مع لجوء أطراف النزاع إلى التوفيق والتحكيم والتسوية الودية.

واتساقاً مع تلك الجهود، وإلى جانب اختصاصها الأصيل في التحكيم، تبنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مشروعاً طموحاً لتعزيز الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية كإحدى الطرق البديلة للتقاضي، من خلال بناء القدرات والمهارات في امتلاك الأدوات التفاوضية، والتبادل المعرفي للخبرات العملية التي تسهم في تعميق الممارسات الفردية والمؤسسية في الوساطة، ورفع الوعي لدى الجميع بأهميتها كإحدى سبل تحقيق العدالة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية التي تؤطرها الشراكات، والتي تدعم وجود تطبيق فعال للتشريعات الوطنية في مجال الوساطة، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تحقق أعلى مستوى من الثقة والنزاهة والشفافية والحيادية.

إن دولة الإمارات، وهي تشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للقانون، لتؤكد أنها ستظل مثالاً فريداً للمواكبة والتطور في ترسيخ مبادئ العدالة وإعلاء قيم القانون، وإرساء كل ما يحقق للمجتمع استقراره، ويعزز ثقافة التسامح والتعايش في كل ممارسات الحياة التي يحكمها ويحميها القانون، والذي يمثل إطاراً واضحاً ونزيهاً في الحفاظ على مصالح المجتمع بكل مكوناته، والوقوف من الجميع على مسافة واحدة، وتحقيق العدالة الناجزة لطالبيها، وذلك هو التطبيق العملي الدقيق لمفهوم سيادة القانون.