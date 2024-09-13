محمد بن راشد.. الحلم والرؤية وأسرار القيادة الفذة

يضيء الفيلم الوثائقي القصير على جوانب من الفترة التي قضاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلية مونز العسكرية البريطانية، والتي تعد اليوم جزءاً من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

الفيلم يحمل قيمة تاريخية كبرى، لاستناده إلى شهادات حية لمن درب وزامل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث فسر الضباط الكبار الذين أشرفوا على تدريب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ملامح القوة القيادية التي ظهرت في شخصية سموه، حيث شد الرحال إلى بريطانيا عام 1968، للالتحاق بهذه الكلية العريقة التي لا يدخلها إلا نخبة النخبة، وهناك ظهرت المواهب القيادية الاستثنائية في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي تلقى تدريباً مبكراً وصارماً على يدي والده، المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، جعل منه فارساً قادراً على التأقلم مع جميع الظروف الصعبة، وتحقيق أفضل المراكز المتقدمة في أي مجال من مجالات الحياة.

وإحياءً لتلك الذكريات القديمة، وإنعاشاً للذاكرة بتلك التفاصيل الجميلة المثيرة، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في حسابه عبر ((إكس))، الفيلم الوثائقي، والذي اشتمل على مرحلة في غاية الأهمية والإثارة من حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حين كان في تلك الكلية العتيدة، وضم العديد من شهادات الضباط الذين أشرفوا على تدريب سموه، واكتشفوا قدراته القيادية الفذة في كلية لا مجال فيها للمجاملة، أو إعطاء أي نوع من التعامل الخاص لأي إنسان، مهما كان منصبه، فالحياة في كلية مونز صعبة جداً، كما قال أحد الضباط المتكلمين، لكن ذلك كله كان يشكل عنصر تحفيز في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي ذهب إلى تلك البلاد، وهو يعرف ما يريد، وقد وضع نصب عينيه أن يكون مصدر فخرٍ لبلاده ووالده، الذي كان يعرف قيمة هذه الغربة التي سيعود معها فلذة كبده، مصقولاً لتحمل أكبر المسؤوليات التي تنتظره في اللحظة المناسبة.

ويبدو أن ذكريات تلك المرحلة كانت عظيمة الأثر في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولذلك أفرد لها قصة كاملة، هي القصة رقم ((22)) في سيرته الذاتية البديعة ((قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً))، حيث ذكر الكثير من تفاصيل تلك المرحلة الرائعة، وكيف أنّ الحياة في تلك الكلّية كانت كفيلة بتنمية الإحساس الراسخ في عقله ووجدانه، وهو أن يكون دائماً متفوّقاً، لا يرضى بديلاً عن المركز الأوّل في قلب أصعب التحديات، ولقد كان سلوكه في تلك الكلية، يسترعي انتباه الضباط المسؤولين عن تدريبه، تحت أقسى الظروف التي ذكروا الكثير من تفاصيلها بإعجاب شديد.

ويعود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى وطنه، لينخرط في المعركة الكبرى، معركة بناء الوطن النموذج، وليتسلّم منصب وزير الدفاع، فيكون أصغر وزير دفاع في العالم، لكن مناصبه العسكرية الحساسة لم تصرفه عن معركة البناء الحضاري للوطن، فأبدع في قلب معالم الحياة في بلاده، وشكّل مجموعة من فرق العمل المستعدة للعمل معه تحت أي ظرف من الظروف، وحقق من الإنجازات الباهرة، ما جعل كبار قادة العالم يتساءلون عن سر هذه الشخصية الفريدة، وهنا يكشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عن هذه المنظومة من الأسرار، والتي يأتي في طليعتها ((سر الحلم))، فهو فارس يحتفظ بأحلامه الصعبة الخاصة، وكل منجزاته المتفردة، كانت ذات يوم حلماً من الأحلام، بل إنّ فكرة المركز الأول التي أصبحت مركز تفكيره، كانت حلماً من الأحلام، لكنها تحققت بفعل الإرادة القوية، والتصميم الذي لا يعرف التراجع والانكسار، فعلى هاجس الحلم المقترن بالتصميم، أصبحت دبي مدينة عالمية، ووجهة اقتصادية، لا تهدأ فيها الحركة، وبفضل ما نشأ فيها من مرافق البنية التحتية، أصبحت قادرة على استيعاب أحداث كبرى، وحين كان مطار دبي حلماً يداعب خيال الشاب الطموح، حين كان في إنجلترا، أصبح حقيقة، يتفوق من خلالها على مطار هيثرو اللندني العملاق، وحين كان الذهاب إلى الفضاء حلماً يراود الرواد الأوائل، أصبح في زمن هذا القائد الاستثنائي حقيقة واقعة، وقل مثل ذلك في تحقيق جميع أحلامه في إنشاء مرافق الدولة ووزاراتها، وبناء المدارس والجامعات، وتشييد الطرق والمستشفيات، لا، بل إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت في مرحلة من المراحل حلماً راود خياله، وبذل في سبيل تحقيقه كل غالٍ ونفيس، لكن أحلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هي أحلام الفرسان التي تدخل فوراً في حيّز التخطيط والتنفيذ والتجسد، حقيقة ماثلة للعيان، وإلا فالكل قادر على الحلم، وإنما الشأن في تحقيق الأحلام، وجعلها حقيقة واقعة.

أمّا السرّ الثاني في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القيادية، فهو ترويض التحديات، فهو من عشاق التحديات، ويقول بصوت مرتفع، يملأ النفوس عزيمة وإصراراً: ما قيمة الحياة بدون تحديات؟ بل هو لا يتخيّل الحياة بدون هذه التحديات التي تستخرج أفضل ما في الإنسان من الطاقات، ومن يتأمل في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال أكثر من خمسين عاماً، يرى أنّها في جوهرها قائمة على التحديات.

أما السرّ الثالث من أسرار شخصيته القيادية، فهو سرّ الريادة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائد يتقدّم الصفوف، ولا يقتنع بالبقاء في الصفوف الخلفية، فالقائد يجب أن يكون دائماً في الأمام، ويمتلك رؤية يستطيع على أساسها أن يقود فريق العمل الذي يعمل معه، وأن يشرحها، ويدافع عنها كي تتشكل المسيرة ضمن الرؤية الواضحة والقناعة التامة بالعمل والإنجاز.

ويأتي سرّ تمكين القيادة في المرتبة الرابعة، بين منظومة الأسرار في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فهو قائد، ولكنه لا يعمل بمفرده، بل يعمل مع مجموعة ضخمة من فرق العمل، الذين يستفيد من أفكارهم، ويتحمّلون معه مسؤولية الإنجاز والإبداع، تماماً كما يتحمّلون مسؤولية أية عثرة في مسيرة العمل، فهو شديد الاعتداد والاعتماد على فكرة فريق العمل، ويرى أنّ القائد الحقيقي هو الذي ينجح في تحقيق هذا المطلب الجوهري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة والوطن.

أما السرّ الخامس، فهو سرّ بناء الإنسان، ومنذ نشأة هذه الدولة، وهي تضع نصب عينيها هدف الارتقاء بالإنسان، وإعداده إعداداً خاصاً، يحترم طاقاته وملكاته، وهو في نظر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، أخطر مظاهر البناء، لأنّ الخطأ في بناء الإنسان، لا يمكن إصلاحه أبداً.

أما آخر هذه الأسرار في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فهو سرّ إعداد القادة الذين يمتلكون روح الأسد في الجرأة والإقدام، وحكمة الشيوخ في إفساح المجال واسعاً للنقاش والحوار، وإثراء الوعي من خلال التواصل الذكي بين الأجيال لإنضاج الشخصية القيادية على نار هادئة، تضمن لها تحقيق كلّ الأهداف المرتجاة منها، حين تتسلم دفة القيادة في أي موقع من مواقع العمل والإنجاز.

إن الحديث عن أسرار الشخصية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحتاج إلى مساحة واسعة، لا يسمح بها هذا المقام، فهو مدرسة تتعلم منها الأجيال كل معالم التفكير القيادي، وهو مصدر إلهام تستلهم منه الأجيال العزيمة القوية، والإرادة الحاسمة في العمل والإنجاز، وهو القائد الرائد الذي يقتحم الصفوف، ويرتاد الآفاق بجسارة لا نظير لها، وهو الرجل الإنسان الذي لو ظل صامتاً طول الحياة، فإنّ إنجازاته المتميزة الكبرى، هي خير من يتكلّم عن مسيرة هذا القائد الفذ، الذي يصطفّ بكل كفاءة واقتدار في الصف الأول بين قادة العالم الكبار.