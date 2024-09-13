ألمانيا وأستراليا توقعان اتفاقًا لتعميق التعاون في سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر

وقعت ألمانيا وأستراليا اليوم الجمعة اتفاقًا بملايين الدولارات لتعميق التعاون في تطوير سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر.

يبلغ حجم الاتفاق 660 مليون دولار أسترالي (445 مليون دولار أمريكي)، وتموله حكومتا البلدين بالتساوي. ويهدف الاتفاق إلى ضمان وجود مشترين أوروبيين لمنتجي الهيدروجين المتجدد في أستراليا.

جرى توقيع الاتفاق من قبل المناخ والطاقة الأسترالي، كريس باوين، ووزيرة الدولة الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، أنجا هاجدوك، في مدينة بريسبان.

وقال باوين: "الهيدروجين المتجدد يمثل عنصرًا أساسيًا لازدهار أستراليا في القرن الحادي والعشرين. العالم بحاجة إليه، ونحن نستطيع إنتاجه وشحنه إلى شركائنا أو استخدامه لإنتاج منتجات خضراء، مواد كيميائية ووقود، لتصديرها إلى العالم".

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعتبره الحكومة الألمانية أحد مصادر الطاقة الرئيسية في المستقبل.

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