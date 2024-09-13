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الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

9/13/2024 12:33:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار، بينما ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم رؤى إضافية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بأسعار الفائدة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2558.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، وارتفع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعد المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة وبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ اقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2586.60 دولار.

وتراجع الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في أغسطس آب، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم.

وفي سوق العمل، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي أمس إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة تيسير نقدي مُنتظرة منذ فترة طويلة في اجتماعه الأسبوع المقبل مع تراجع مخاطر التضخم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدا، باعتباره ملاذا آمنا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولار.


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