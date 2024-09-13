كوريا الشمالية تنشر للمرة الأولى صورا لمنشأة لتخصيب اليورانيوم

نشرت كوريا الشمالية، الجمعة، للمرة الأولى صورًا نادرة لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، حيث ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يتجول في أرجائها، داعيًا إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتعزيز ترسانته النووية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ظهر كيم وهو يتفقد صفوفًا من أجهزة الطرد المركزي، مؤكدًا ضرورة زيادة عدد هذه الأجهزة "لتسريع إنتاج الأسلحة النووية بهدف الدفاع عن النفس".

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة أن كيم زار منشأة نووية ودعا إلى تعزيز القدرات النووية لبلاده في مواجهة التهديدات المتزايدة من واشنطن وحلفائها. يأتي هذا التقرير بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، وهو أول اختبار رئيسي تجريه الدولة النووية منذ أوائل يوليو.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن كيم تفقد "معهد الأسلحة النووية" وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصصة للأسلحة، مشيرًا إلى أن العلماء النوويين يجب أن ينفذوا سياسة الحزب في بناء القوة النووية دون قيد أو شرط، وبإيمان قوي وقدرات عملية عالية.

وأضاف كيم أن التهديدات النووية من الولايات المتحدة وحلفائها "أصبحت أكثر وضوحًا وتجاوزت الخط الأحمر"، مؤكداً أن كوريا الشمالية يجب أن "توسع قدراتها الدفاعية وتطور قدراتها على شن هجوم استباقي ترتكز على القوة النووية".

ونفذت كوريا الشمالية هذا العام عشرات عمليات إطلاق الصواريخ، فيما يتهم الغرب بيونغ يانغ بتسليم شحنات ذخائر وصواريخ لموسكو لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا. رغم نفي كوريا الشمالية ضلوعها في أي صفقات سلاح مع روسيا، أعلنت بيونغ يانغ هذا العام أن كوريا الجنوبية "عدوتها الرئيسية"، ونقلت مؤخرًا أسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية إلى مناطق حدودية.

ورصدت رئاسة الأركان المشتركة في سيول إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى من بيونغ يانغ صباح الخميس باتجاه بحر اليابان، موضحة أن الصواريخ تحطمت بعد قطع مسافة نحو 360 كيلومترًا، وأكدت تبادلها المعلومات مع حليفيها طوكيو وواشنطن.

ونددت رئاسة الأركان المشتركة "بشدة" بإطلاق الصواريخ، معتبرة ذلك "استفزازًا واضحًا" يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأكدت وزارة الدفاع اليابانية وقوع التجربة الصاروخية.

وفي إشارة إلى التجربة، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم "أشرف على تجربة إطلاق للتحقق من أداء قاذفة صواريخ متعددة من نوع جديد عيار 600 ملم"، مضيفة أن القذائف "أصابت هدفًا في بحر الشرق" وأن التجربة أجريت "لتطوير نظام قيادة القاذفة والتحقق من فعاليتها القتالية بفضل إطلاق النار الآلي بالكامل".