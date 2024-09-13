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البيت الأبيض: بايدن يستضيف زعماء كواد في 21 سبتمبر

9/13/2024 12:21:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف قمة تضم نظرائه من اليابان وأستراليا والهند في إطار مجموعة الرباعية "كواد" في ولاية ديلاوير يوم 21 سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن القادة سيبحثون مجموعة من المواضيع المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك الاستجابة للكوارث الطبيعية، والأمن البحري، والبنية التحتية عالية الجودة، والمناخ والطاقة النظيفة، والأمن السيبراني.

ووفقا للبيان، سيشارك في المحادثات التي ستعقد في ويلمنجتون رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. يذكر أن بايدن يملك مقر إقامة خاص في المدينة.

وقالت المتحدثة إن القمة القادمة "ستركز على تعزيز التوافق الاستراتيجي بين دولنا، وتعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتعقد الدول الأربع قمة قادة "كواد" سنويا منذ عام 2021. وكان من المقرر في الأصل أن تستضيف الهند القمة هذا العام، لكن تم نقل مكانها إلى الولايات المتحدة بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وسوف تترأس نيودلهي المحادثات في العام المقبل، حسبما أفاد البيت الأبيض.

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