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وزير الدفاع الصيني يطالب الدول الكبرى بأخذ زمام المبادرة في حماية الأمن العالمي

9/13/2024 12:21:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وأوضح دونغ خلال حفل افتتاح المنتدى: "لحل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد".

وشدد على أن "الدول الكبرى يجب أن تأخذ زمام المبادرة في حماية الأمن العالمي، وأن تتخلى عن عقلية المحصلة الصفرية، وتمتنع عن ترهيب الدول الصغيرة والضعيفة".

وأضاف أنه في عالم متعدد الأقطاب "يجب أن تتمتع الدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متقدمة أو نامية، بحق متساوٍ في المشاركة في الشؤون الدولية، والتعبير عن احتياجاتها، والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

تأتي تصريحات دونغ في وقت تُستأنف فيه الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني، على الرغم من التوترات المتصاعدة بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان، بالإضافة إلى مخاوف واشنطن من العلاقة الوثيقة بين بكين وموسكو.

وأشار دونغ إلى أن الصين ستعزز علاقاتها العسكرية مع الدول الإقليمية، وستعمل على "توسيع العلاقات العسكرية مع الدول النامية في جميع المجالات". ويمثل الولايات المتحدة في المنتدى مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين وتايوان ومنغوليا.

وتسعى الصين لترويج نفسها كطرف يتحلى بالمسؤولية في الصراعات العالمية، على الرغم من تورطها في نزاعات إقليمية طويلة الأمد في شرق آسيا.

يحمل منتدى هذا العام عنوان "تعزيز السلام من أجل مستقبل مشترك"، ويشارك فيه ممثلون من 90 دولة ومنظمة دولية على مدى ثلاثة أيام، ويختتم فعالياته غدًا السبت.

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