انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة في الإمارات خلال الأيام القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس للفترة من الأحد 13 سبتمبر إلى الخميس 17 سبتمبر 2024، مشيرًا إلى حالة جوية متقلبة تتضمن رطوبة صباحية وفرص لتشكل ضباب، مع احتمالات هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق.

الجمعة 13 سبتمبر



تشهد البلاد طقسًا رطبًا صباحًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، خاصة في المناطق الغربية. يكون الجو صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 35 كم/س، وتكون مثيرة للغبار خلال النهار. البحر سيكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

السبت 14 سبتمبر

تستمر الرطوبة على المناطق الساحلية والغربية مع فرص لتشكل الضباب صباحًا. يشهد الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور السحب الركامية شرقًا بعد الظهر، وتوقعات بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، تصل سرعتها إلى 35 كم/س، والبحر يبقى خفيف الموج.

الأحد 15 سبتمبر

تستمر الأجواء الرطبة على المناطق الساحلية، مع احتمالات لتشكل الضباب صباحًا. الطقس يكون صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع فرص لتشكل سحب ركامية شرقًا مصحوبة بأمطار، إلى جانب انخفاض إضافي في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارًا، مع بقاء البحر خفيف الموج.

الاثنين 16 سبتمبر



تتواصل الأجواء الرطبة على المناطق الساحلية صباحًا، مع احتمالات لتشكل سحب ركامية شرقًا قد تؤدي إلى هطول أمطار. الرياح تتراوح سرعتها بين 10 و40 كم/س، وتكون مثيرة للغبار في النهار، مع بحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء 17 سبتمبر



الطقس يكون صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع ظهور السحب شرقًا بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتصل إلى 35 كم/س. البحر سيبقى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ختامًا، ينصح المركز الوطني للأرصاد بتوخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للغبار، وكذلك عند ظهور الضباب على الطرقات.