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الهند تستهدف امتلاك نحو 400 مطار مدني بحلول 2047 لتصبح لاعبا عالميا

9/12/2024 11:55:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 12 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الطيران المدني الهندي رام موهان ننايدو اليوم الخميس أن الهند تخطط لامتلاك ما بين 350 و400 مطار بحلول عام 2047 كي تتحول إلى لاعب رئيسي في الطيران العالمي.
وفي كلمة ألقاها بختام مؤتمر الطيران المدني لآسيا والباسفيك في نيودلهي أكد ننايدو التزام الهند بالسفر الجوي الآمن داعيا إلى مزيد من التعاون بين الدول للحفاظ على معايير سلامة الطيران.
وحث الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تحسين أنظمة الملاحة والسلامة في إدارة الحركة الجوية.
واعتمد المؤتمر "إعلان دلهي" الذي يعد إطارا شاملا لتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات الناشئة وتعزيز النمو المستدام في قطاع الطيران المدني.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الموافقة بالإجماع على إعلان دلهي في ختام المؤتمر الذي استضافته وزارة الطيران المدني الهندي بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي لبحث "التحديات الحالية وإطلاق العنان لمزيد من الفرص في المنطقة".
ودعا مودي إلى تكثيف الجهود لجعل الطيران المدني أشمل وسلط الضوء على الدور الحاسم لقطاع الطيران المدني في تعزيز الترابط بين الشعوب والثقافات وتوفير الازدهار. (النهاية) ا ت ك / ه س ص

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