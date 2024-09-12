الهند تستهدف امتلاك نحو 400 مطار مدني بحلول 2047 لتصبح لاعبا عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 12 - 9 (كونا) -- أعلن وزير
الطيران المدني الهندي رام موهان ننايدو اليوم الخميس أن الهند تخطط لامتلاك ما بين 350 و400 مطار بحلول عام 2047 كي تتحول إلى لاعب
رئيسي في الطيران العالمي.
وفي كلمة ألقاها بختام مؤتمر الطيران المدني لآسيا والباسفيك في نيودلهي أكد ننايدو التزام الهند بالسفر الجوي الآمن داعيا إلى مزيد من التعاون بين الدول للحفاظ على معايير سلامة الطيران.
وحث الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تحسين أنظمة الملاحة والسلامة في إدارة الحركة الجوية.
واعتمد المؤتمر "إعلان دلهي" الذي يعد إطارا شاملا لتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات الناشئة وتعزيز النمو المستدام في قطاع الطيران المدني.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الموافقة بالإجماع على إعلان دلهي في ختام المؤتمر الذي استضافته وزارة الطيران المدني الهندي بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي لبحث "التحديات الحالية وإطلاق العنان لمزيد من الفرص في المنطقة".
ودعا مودي إلى تكثيف الجهود لجعل الطيران المدني أشمل وسلط الضوء على الدور الحاسم لقطاع الطيران المدني في تعزيز الترابط بين الشعوب والثقافات وتوفير الازدهار. (النهاية) ا ت ك / ه س ص
MENAFN12092024000071011013ID1108669438
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