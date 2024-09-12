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الأردن: الاحتلال الاسرائيلي يختلق الادعاءات الباطلة لتوسيع الاستيطان

9/12/2024 11:55:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 12 - 9 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس اقتحام رئيس حكومة ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية المحتلة وماصاحبها من إدعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرةالاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية مؤكدة بأنه لاسيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في تصريح صحفي رفض بلاده المطلق واستنكاره الشديد لتصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الداعي لوقف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاءالمستوطنات وتوسيعها.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال وحكومته المتطرفة وقف عدوانها على غزة والتصعيد في الضفة الغربية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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