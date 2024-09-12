الأردن: الاحتلال الاسرائيلي يختلق الادعاءات الباطلة لتوسيع الاستيطان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 12 - 9 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس اقتحام رئيس حكومة ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية المحتلة وماصاحبها من إدعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرةالاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية مؤكدة بأنه لاسيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في تصريح صحفي
رفض بلاده المطلق واستنكاره الشديد لتصريحات وزير
مالية الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الداعي لوقف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاءالمستوطنات وتوسيعها.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال وحكومته المتطرفة وقف عدوانها على غزة والتصعيد في الضفة الغربية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
MENAFN12092024000071011013ID1108669436
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