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محافظ مصرف قطر المركزي: التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي يوفران فرصا هائلة للابتكار

9/12/2024 11:55:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 12- 9 (كونا) -- أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد اليوم الخميس أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وزيادة الشمول المالي وتطوير إدارة المخاطر والامتثال.
جاء ذلك في خلال افتتاح محافظ مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن التقارير تكشف عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف.
ولفت إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء مشددا على قابليتها للتطور والنمو مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة بالإضافة الى إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلا.
وأعرب المحافظ عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لدول المجلس على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر.
وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة.
وأضاف أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد وهو ما أثبتته التجارب مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد.
وبين المحافظ أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملا موثوقا للسياسة النقدية حيث وفرت دعما قويا للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت.
كما حدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي وحققت الإدارة المالية الفعالة وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية.
وأكد ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. (النهاية)

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