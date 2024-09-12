الأمين العام للأمم المتحدة يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للأونروا بالنصيرات وسط غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 12 - 9 (كونا) -- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس القصف الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحولت إلى ملجأ للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أودى بحياة 18 شخصا على الأقل و6 من موظفي الوكالة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان له
إن
غوتيريش شدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة لضمان المساءلة مشيرا إلى أن استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول.
وأكد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المدارس والملاجئ أو المناطق المحيطة بها للأغراض العسكرية والالتزام بالامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.
كما جدد دعوته للإيقاف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى فورا ومن دون شروط وشدد على ضرورة توقف هذا العنف المروع.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع أمس الأربعاء ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا بينهم ستة من موظفي الأونروا فيما أصيب نحو 40 نازحا بجروح.
وأعلنت الأونروا اليوم ارتفاع عدد الضحايا من موظفيها في قطاع غزة إلى 220 موظفا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي. (النهاية) ع س ت / ه س ص
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