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الأمين العام للأمم المتحدة يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للأونروا بالنصيرات وسط غزة

9/12/2024 11:55:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 12 - 9 (كونا) -- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس القصف الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحولت إلى ملجأ للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أودى بحياة 18 شخصا على الأقل و6 من موظفي الوكالة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان له
إن
غوتيريش شدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة لضمان المساءلة مشيرا إلى أن استمرار غياب الحماية الفعالة للمدنيين في غزة أمر غير مقبول.
وأكد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها وأن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المدارس والملاجئ أو المناطق المحيطة بها للأغراض العسكرية والالتزام بالامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.
كما جدد دعوته للإيقاف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى فورا ومن دون شروط وشدد على ضرورة توقف هذا العنف المروع.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع أمس الأربعاء ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا بينهم ستة من موظفي الأونروا فيما أصيب نحو 40 نازحا بجروح.
وأعلنت الأونروا اليوم ارتفاع عدد الضحايا من موظفيها في قطاع غزة إلى 220 موظفا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي. (النهاية) ع س ت / ه س ص

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