قطر تدين بأشد العبارات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة 12 - 9 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم الخميس بأشد العبارات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية وأكدت انه تصعيد خطير وامتداد للسياسات الاستفزازية الهادفة لتوسيع الاستيطان وانتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم "2334".
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) تحذير وزارة الخارجية القطرية من مغبة تأثير هذه التعديات المستمرة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية.
وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية جددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
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