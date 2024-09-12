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قطر تدين بأشد العبارات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية

9/12/2024 11:55:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 12 - 9 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم الخميس بأشد العبارات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية وأكدت انه تصعيد خطير وامتداد للسياسات الاستفزازية الهادفة لتوسيع الاستيطان وانتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم "2334".
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) تحذير وزارة الخارجية القطرية من مغبة تأثير هذه التعديات المستمرة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية.
وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية جددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

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