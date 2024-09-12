دولة فلسطين تحظى بمقعد رسمي بالأمم المتحدة في لحظة تاريخية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 12 - 9 (كونا) -- حصلت دولة فلسطين اليوم الخميس على مقعدها الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشغلته اليوم الخميس في لحظة تاريخية لتنضم بذلك إلى 193 عضوا بالأمم المتحدة.
وفي لحظة تاريخية جلس المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على مقعد رسمي ووضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين" وسط تصفيق الحضور.
كانت الجمعية العامة قد تبنت قرارا في مايو الماضي بمنح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات من دون تمتع أي دولة بحق النقض.
وينص قرار الجمعية العامة على أنه اعتبارا من الدورة الـ 79 للجمعية العامة يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
يذكر أن دولة فلسطين تتمتع في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقب غير عضو".
وتقبل دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
واستخدمت الولايات المتحدة في أبريل الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. (النهاية)
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