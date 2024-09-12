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دولة فلسطين تحظى بمقعد رسمي بالأمم المتحدة في لحظة تاريخية

9/12/2024 11:55:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 12 - 9 (كونا) -- حصلت دولة فلسطين اليوم الخميس على مقعدها الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشغلته اليوم الخميس في لحظة تاريخية لتنضم بذلك إلى 193 عضوا بالأمم المتحدة.
وفي لحظة تاريخية جلس المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على مقعد رسمي ووضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين" وسط تصفيق الحضور.
كانت الجمعية العامة قد تبنت قرارا في مايو الماضي بمنح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات من دون تمتع أي دولة بحق النقض.
وينص قرار الجمعية العامة على أنه اعتبارا من الدورة الـ 79 للجمعية العامة يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
يذكر أن دولة فلسطين تتمتع في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقب غير عضو".
وتقبل دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
واستخدمت الولايات المتحدة في أبريل الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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