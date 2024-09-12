موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين في غزة.
القاهرة - الكويت ومصر تحذران في بيان مشترك من أن التصعيد الإسرائيلي المتعمد يدفع المنطقة نحو الهاوية وتشددان على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين أو أي أكاذيب يرددها الاحتلال لتبرير رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.
فيينا - الكويت تطالب المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نيويورك - دولة فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في لحظة تاريخية لتنضم بذلك إلى 193 عضوا بالأمم المتحدة.
واشنطن - المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب يعلن رفضه إجراء أي مناظرة أخرى مع منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.
تونس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.
جدة - لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى عبد الرحمن القحطاني يفوز بالميدالية الذهبية في دفع الجلة في مستهل منافسات البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات التي انطلقت اليوم في مدينة الطائف بالسعودية.
الرياض - اختتام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتوقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية ودولية. (النهاية) ه س ص
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