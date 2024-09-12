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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

9/12/2024 11:55:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين في غزة.

القاهرة - الكويت ومصر تحذران في بيان مشترك من أن التصعيد الإسرائيلي المتعمد يدفع المنطقة نحو الهاوية وتشددان على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين أو أي أكاذيب يرددها الاحتلال لتبرير رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.

فيينا - الكويت تطالب المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نيويورك - دولة فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في لحظة تاريخية لتنضم بذلك إلى 193 عضوا بالأمم المتحدة.

واشنطن - المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب يعلن رفضه إجراء أي مناظرة أخرى مع منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.

تونس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.

جدة - لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى عبد الرحمن القحطاني يفوز بالميدالية الذهبية في دفع الجلة في مستهل منافسات البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات التي انطلقت اليوم في مدينة الطائف بالسعودية.

الرياض - اختتام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتوقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية ودولية. (النهاية) ه س ص

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