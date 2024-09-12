الشركة تحتفل بمرور عام على بدء الإنشاءات..إنجاز 25% من مشروع ((بحرين مارينا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الإنشاءات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬للمشروع‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬إنجاز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للمشروع،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬والالتزام‭ ‬بالجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭. ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬المشروع‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬نجيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬رائع‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬وسياحية‭ ‬متميزة،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التفاني‭ ‬والالتزام‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نجيبي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬فرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬شيء‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بأكملها،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استكماله‭ ‬بنفس‭ ‬الحماس‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتفاصيل‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مشروع‭ ‬عقاري‭ ‬آخر،‭ ‬إنه‭ ‬رمز‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬عندما‭ ‬يجتمع‭ ‬الطموح‭ ‬مع‭ ‬الخبرة‭ ‬والرؤية‭ ‬الواضحة،‭ ‬ونحن‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬يرفع‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويجعل‭ ‬من‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للسكن‭ ‬والتسوّق‭ ‬والترفيه،‭ ‬وهذه‭ ‬النجاحات‭ ‬المتتالية‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬عزمنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬عند‭ ‬اكتماله‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬يوسف‭ ‬الذوادي،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬التقدم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروع‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالخطة‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭. ‬نحن‭ ‬نمضي‭ ‬قدماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المشروع‮»‬‭.‬

ويُعدّ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بموقعة‭ ‬المميز‭ ‬والمطل‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬الخلابة‭ ‬للعاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬حياة‭ ‬فاخرة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬السكن‭ ‬الفاخر،‭ ‬والتسوق،‭ ‬والترفيه،‭ ‬والضيافة‭.‬

ويشتمل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬تضم‭ ‬شققًا‭ ‬مصممة‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الفخامة‭ ‬والراحة،‭ ‬مع‭ ‬إطلالات‭ ‬بانورامية‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭. ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬المشروع‭ ‬فنادق‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬ضيافة‭ ‬راقية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مرسى‭ ‬حديث‭ ‬لليخوت‭ ‬يوفر‭ ‬مرافق‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭.‬

كما‭ ‬سيشمل‭ ‬المشروع‭ ‬مجمعًا‭ ‬تجاريًا‭ ‬فاخرًا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مطاعم‭ ‬ومقاهي‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬يتم‭ ‬تجهيز‭ ‬المشروع‭ ‬بمرافق‭ ‬ترفيهية‭ ‬للعائلات‭ ‬والأطفال،‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭ ‬ومتنزهات،‭ ‬وشواطئ‭ ‬خلابة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مرافق‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة‭ ‬ومسابح‭.‬

وتلتزم‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محركًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للرفاهية‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ومع‭ ‬هذه‭ ‬المكونات‭ ‬المتكاملة،‭ ‬يشكل‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والسياحي،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للعيش‭ ‬والاستثمار‭.‬