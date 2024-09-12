الشركة تحتفل بمرور عام على بدء الإنشاءات..إنجاز 25% من مشروع ((بحرين مارينا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بمناسبة مرور عام على بدء الإنشاءات في مشروع «بحرين مارينا»، أعلنت شركة «بحرين مارينا للتطوير»، الشركة المطورة للمشروع المتميز في قلب العاصمة المنامة، إنجاز أكثر من 25% من المرحلة الأولى للمشروع، مما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزه فريق العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وأكدت الشركة أن هذا التقدم يعزز الثقة في القدرة على استكمال المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة وفي الوقت المحدد.
وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرح خالد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بحرين مارينا للتطوير، قائلاً: «نحن فخورون للغاية بما حققه فريق العمل في مشروع بحرين مارينا خلال العام الماضي، والوصول إلى هذا المستوى من التقدم هو إنجاز رائع يؤكد التزامنا بتقديم مشاريع تعزز من مكانة البحرين كوجهة استثمارية وسياحية متميزة، ويُعدّ شهادة على التفاني والالتزام الذي يبديه كل عضو في الفريق».
وقال نجيبي: «نحن نرى في هذا المشروع فرصة لتقديم شيء فريد من نوعه على مستوى البحرين والمنطقة بأكملها، ونتطلع إلى استكماله بنفس الحماس والاهتمام بالتفاصيل. كما أننا ملتزمون بأن نكون في طليعة الشركات التي تسهم في تطوير البحرين وتحقيق رؤيتها الاقتصادية».
وذكر نجيبي أن «مشروع بحرين مارينا ليس مجرد مشروع عقاري آخر، إنه رمز لما يمكن أن يتحقق عندما يجتمع الطموح مع الخبرة والرؤية الواضحة، ونحن مصممون على تقديم مشروع يرفع معايير الجودة والرفاهية في المنطقة، ويجعل من بحرين مارينا وجهة رئيسية للسكن والتسوّق والترفيه، وهذه النجاحات المتتالية تزيد من عزمنا على تحقيق المزيد، ونتطلع إلى مشاركة المجتمع في هذا الإنجاز المتميز عند اكتماله».
بدوره، أعرب يوسف الذوادي، العضو المنتدب، عن سعادته بهذا التقدم قائلاً: «إن الوصول إلى نسبة 25% من إنجاز المشروع خلال عام مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة هو دليل على الكفاءة العالية لفريق العمل. نحن نمضي قدماً لتحقيق رؤيتنا في تقديم مشروع يرفع من معايير الجودة والرفاهية في البحرين، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من التقدم في المراحل المقبلة من المشروع».
ويُعدّ مشروع «بحرين مارينا» أحد أكبر وأبرز المشاريع العقارية والسياحية في المملكة. كما يتميز بموقعة المميز والمطل على الواجهة البحرية الخلابة للعاصمة المنامة، ويهدف إلى تقديم تجربة حياة فاخرة ومتكاملة تجمع بين السكن الفاخر، والتسوق، والترفيه، والضيافة.
ويشتمل مشروع «بحرين مارينا» على وحدات سكنية فاخرة تضم شققًا مصممة بأعلى معايير الفخامة والراحة، مع إطلالات بانورامية على الواجهة البحرية. كما يضم المشروع فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم تقدم خدمات ضيافة راقية، إلى جانب مرسى حديث لليخوت يوفر مرافق عالمية المستوى.
كما سيشمل المشروع مجمعًا تجاريًا فاخرًا يحتوي على مجموعة واسعة من المتاجر العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي متنوعة تلبي مختلف الأذواق. وإلى جانب ذلك، يتم تجهيز المشروع بمرافق ترفيهية للعائلات والأطفال، ومساحات خضراء ومتنزهات، وشواطئ خلابة، فضلاً عن مرافق رياضية حديثة ومسابح.
وتلتزم شركة بحرين مارينا للتطوير بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروع، الذي يُتوقع أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، ويضع معايير جديدة للرفاهية والجودة في البحرين. ومع هذه المكونات المتكاملة، يشكل مشروع بحرين مارينا علامة فارقة في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعزز من مكانة البحرين كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.
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