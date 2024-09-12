البسام وحلا يفوزان بجائزة أفضل نص وأفضل ممثلة في ((القاهرة التجريبي 31))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - خلود أبوالمجد
أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د. سامح مهران، جوائز دورته الحادية والثلاثين (دورة د.علاء عبدالعزيز)، حيث سلمت د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الجوائز للفائزين نيابة عن د.أحمد فؤاد هنو وزير
الثقافة.
وبالنسبة لجوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، فقد قررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير لكل من: عرض «معتقلة» من (فلسطين)، كما حاز عرض «صدى جدار الصمت» من (مصر) جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
أما جوائز المسابقة الرسمية فجاءت كالتالي:
جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى عرض «ماكبث المصنع» من (مصر).
جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه، ذهبت الجائزة إلى عرض (صمت) للمؤلف والمخرج سليمان البسام.
أما جائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى الفنان «سنتياجو رودريجو» عن عرض «أوتو ريتراتو» من (الأكوادور).
وعن جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى الفنانة حلا عمران عن عرض «صمت» من (الكويت).
وبالنسبة لجائزة أفضل مخرج مسرحي وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت إلى المخرجة مادلين لويزا عن عرض «أوتو ريتراتو».
جائزة أفضل عرض مسرحي وقيمتها 500 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى عرض «Babbel» من (ألمانيا).
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