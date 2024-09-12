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البسام وحلا يفوزان بجائزة أفضل نص وأفضل ممثلة في ((القاهرة التجريبي 31))

9/12/2024 11:52:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبوالمجد
أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د. سامح مهران، جوائز دورته الحادية والثلاثين (دورة د.علاء عبدالعزيز)، حيث سلمت د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الجوائز للفائزين نيابة عن د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
وبالنسبة لجوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، فقد قررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير لكل من: عرض «معتقلة» من (فلسطين)، كما حاز عرض «صدى جدار الصمت» من (مصر) جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
أما جوائز المسابقة الرسمية فجاءت كالتالي:
جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى عرض «ماكبث المصنع» من (مصر).
جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه، ذهبت الجائزة إلى عرض (صمت) للمؤلف والمخرج سليمان البسام.
أما جائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى الفنان «سنتياجو رودريجو» عن عرض «أوتو ريتراتو» من (الأكوادور).
وعن جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى الفنانة حلا عمران عن عرض «صمت» من (الكويت).
وبالنسبة لجائزة أفضل مخرج مسرحي وقيمتها 100 ألف جنيه ذهبت إلى المخرجة مادلين لويزا عن عرض «أوتو ريتراتو».
جائزة أفضل عرض مسرحي وقيمتها 500 ألف جنيه ذهبت الجائزة إلى عرض «Babbel» من (ألمانيا).

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