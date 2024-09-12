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رسمياً.. منى زكي في ((ناقص ضلع))

9/12/2024 11:52:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك الفنانة منى زكي رسميا في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بعد التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر على مسلسل جديد مكون من 15 حلقة بعنوان «ناقص ضلع»، حسب مجلة «لها».
وتأتي مشاركة منى في رمضان بعد غيابها عن الموسم الماضي، رغم تألقها في رمضان 2023 بمسلسل «تحت الوصاية»، وبدأت خلال الساعات الماضية في عمل جلسات مع الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير للوقوف على فريق العمل والتعاقد مع باقي الممثلين، لبدء التصوير بداية نوفمبر المقبل.
وغابت زكي عن رمضان الماضي، بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد منها «لعب عيال»، والذي تتعاون فيه مع كريم عبدالعزيز، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، كما أنها تنتظر عرض فيلم «الجواهرجي»، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولم يحدد موعد عرضه إلى الآن، والعمل من بطولة محمد هنيدي وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
وكان آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل «تحت الوصاية»، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2023 وحقق نجاحا كبيرا وشارك فيه كل من: دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين وغيرهم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

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