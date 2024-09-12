رسمياً.. منى زكي في ((ناقص ضلع))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تشارك الفنانة
منى زكي رسميا في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بعد التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر على مسلسل جديد مكون من 15 حلقة بعنوان «ناقص ضلع»، حسب مجلة «لها».
وتأتي مشاركة منى في رمضان بعد غيابها عن الموسم الماضي، رغم تألقها في رمضان 2023 بمسلسل «تحت الوصاية»، وبدأت خلال الساعات الماضية في عمل جلسات مع الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير للوقوف على فريق العمل والتعاقد مع باقي الممثلين، لبدء التصوير بداية نوفمبر المقبل.
وغابت زكي عن رمضان الماضي، بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد منها «لعب عيال»، والذي تتعاون فيه مع كريم عبدالعزيز، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، كما أنها تنتظر عرض فيلم «الجواهرجي»، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولم يحدد موعد عرضه إلى الآن، والعمل من بطولة محمد هنيدي وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
وكان آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل «تحت الوصاية»، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2023 وحقق نجاحا كبيرا وشارك فيه كل من: دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين وغيرهم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.
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