نانسي.. ورحلة الألبوم الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
أعلنت الفنانة
اللبنانية نانسي عجرم عن بدء العمل في ألبومها الغنائي الجديد، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين في الوطن العربي، شاركت مع جمهورها ومتابعيها تفاصيل تحضير ألبومها الغنائي الجديد، وذلك من خلال خاصية الـ «ستوري» في حسابها بـ «إنستغرام»، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، وعلقت: «رحلة الألبوم انطلقت رسميا»، وظهر معها الشاعر الغنائي تامر حسين.
وفي أغسطس الماضي، كانت قد علقت نانسي على نجاح حفلها الأخير في الرياض، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات «جولة المملكة» وبالحفل الذي شهد حضورا كبيرا، ووجهت رسالة للجمهور عبر حسابها في «إنستغرام»، وكتبت على مجموعة صور للحفل: «الرياض أنتم من أحضرتم الحفل، ليلة مذهلة معكم جميعا، شكرا لكم على الحب والطاقة».
MENAFN12092024000130011022ID1108669390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.