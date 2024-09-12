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نانسي.. ورحلة الألبوم الجديد

9/12/2024 11:52:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن بدء العمل في ألبومها الغنائي الجديد، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين في الوطن العربي، شاركت مع جمهورها ومتابعيها تفاصيل تحضير ألبومها الغنائي الجديد، وذلك من خلال خاصية الـ «ستوري» في حسابها بـ «إنستغرام»، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، وعلقت: «رحلة الألبوم انطلقت رسميا»، وظهر معها الشاعر الغنائي تامر حسين.
وفي أغسطس الماضي، كانت قد علقت نانسي على نجاح حفلها الأخير في الرياض، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات «جولة المملكة» وبالحفل الذي شهد حضورا كبيرا، ووجهت رسالة للجمهور عبر حسابها في «إنستغرام»، وكتبت على مجموعة صور للحفل: «الرياض أنتم من أحضرتم الحفل، ليلة مذهلة معكم جميعا، شكرا لكم على الحب والطاقة».

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