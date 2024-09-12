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غازي عليان.. طموحات مشروعة لرسم خريطة أحلامه بكرة السلة

9/12/2024 11:52:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يأمل لاعب المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما بكرة السلة، غازي عليان، بالحصول على فرصة احترافية خارجية في دوري الجامعات الأميركية ورفع علم الأردن خفاقا في سماء المحافل الدولية الكبرى، بالتزامن مع سعيه الدؤوب لمواصلة تفوقه الأكاديمي ونيل أعلى درجات التحصيل العلمي.
غازي محمد عليان ذو الـ"16 ربيعا"، يتواجد على مقاعد الدراسة ويجيد اللعب في مركزي الجناح "الشوتينغ غارد" و"السمول فوروود"، وسبق له الحصول على لقب دوري الناشئين تحت 14 عاما مع الأرثوذكسي، إلى جانب إحرازه "وصافة" دوري الفئات العمرية تحت 14 و16 مع فريقه اتحاد عمان، كما حصل صيف العام الماضي على جائزة أفضل مدافع في بطولة الشارقة للناشئين تحت 16 عاما.
ومثل اللاعب الشاب، المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما في بطولة دوري اللعيبة للرجال بكرة السلة، ليكون اللاعب الأصغر عمرا في تمثيل "الصقور" آنذاك، فضلا عن مشاركته السابقة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية للناشئين صيف العام الماضي، والتي حل فيها "الصقور" رابعا، قبل أن يعود إلى الواجهة الدولية في التصنيف العالمي بعد غياب طويل، بحلوله في المركز 51 عالميا، و12 آسيويا، والخامس عربيا برصيد 262.5 نقطة، وسط توقعات بقفزة كبيرة للمنتخب الوطني في التصنيف الجديد بعد التأهل مؤخرا لمونديال الشباب 2025 في سويسرا.
ويقول عليان لـ"الغد" حول بداياته في لعب كرة السلة: "لم تكن كرة السلة من اهتماماتي في طفولتي، التي أحببت فيها لعب كرة القدم، لكن والدي كان يصطحبني لمتابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة السلة، وتأثرت حينها بموهبة صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم وشعبيته الكبيرة، وبدأت بتقبل فكرة خوض تجربة ممارسة اللعبة، لأجد شغفي وطموحي في كرة السلة بعمر الـ10 سنوات".
وأضاف: "كرة السلة هي حياتي وتأخذ حيزا كبيرا من وقتي، أعمل على خلق توازن بين الدراسة ولعب كرة السلة، كما أن طموحاتي كبيرة للانضمام إلى فرق ذات مستوى عال وفي أفضل الدوريات العالمية، والتدرج بتمثيل المنتخبات الوطنية، فيما يعد التحصيل العلمي من أولوياتي في الحياة إلى جانب شغفي بكرة السلة".
ويرى عليان، أن التوفيق بين التدريب والدراسة يعد من أبرز التحديات التي يواجهها أي رياضي، بقوله: "أتحمل الضغط في جميع الأوقات، الموازنة في توزيع الوقت لتحقيق التفوق الأكاديمي والرياضي تشكل التحدي الأكبر في حياتي، وأعمل جاهدا على مواصلة التفوق الدراسي، الذي يفتح لي أبوابا كثيرة في المستقبل، خصوصا وأن طموحاتي تتمثل بالحصول على أعلى الشهادات الأكاديمية في إدارة الأعمال".
ووجه لاعب المنتخب الوطني للناشئين – الذي اعتذر مؤخرا عن عدم المشاركة في المعسكر الصيفي بالولايات المتحدة لارتباطه مع الصقور، – رسالة إلى اللاعبين من أبناء جيله، بقوله: "يجب أن تؤمنوا بقدراتكم، وأن تضاعفوا الجهود والمثابرة والالتزام لتحقيق النجاح، لأن العمل الصعب هو ما يقود إلى تحقيق الأهداف"، متمنيا على اللاعبين الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتحلي بالتواضع مهما بلغ مستواهم الفني.

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