غازي عليان.. طموحات مشروعة لرسم خريطة أحلامه بكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يأمل لاعب
المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما بكرة السلة، غازي عليان، بالحصول على فرصة احترافية خارجية في دوري الجامعات
الأميركية ورفع علم الأردن خفاقا في سماء المحافل الدولية الكبرى، بالتزامن مع سعيه الدؤوب لمواصلة تفوقه الأكاديمي ونيل أعلى درجات التحصيل العلمي.
غازي محمد عليان ذو الـ"16 ربيعا"، يتواجد على مقاعد الدراسة ويجيد اللعب في مركزي الجناح "الشوتينغ غارد" و"السمول فوروود"، وسبق له الحصول على لقب دوري الناشئين تحت 14 عاما مع الأرثوذكسي، إلى جانب إحرازه "وصافة" دوري الفئات العمرية تحت 14 و16 مع فريقه اتحاد عمان، كما حصل صيف العام الماضي على جائزة أفضل مدافع في بطولة الشارقة للناشئين تحت 16 عاما.
ومثل اللاعب الشاب، المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما في بطولة دوري اللعيبة للرجال بكرة السلة، ليكون اللاعب الأصغر عمرا في تمثيل "الصقور" آنذاك، فضلا عن مشاركته السابقة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية للناشئين صيف العام الماضي، والتي حل فيها "الصقور" رابعا، قبل أن يعود إلى الواجهة الدولية في التصنيف العالمي بعد غياب طويل، بحلوله في المركز 51 عالميا، و12 آسيويا، والخامس عربيا برصيد 262.5 نقطة، وسط توقعات بقفزة كبيرة للمنتخب الوطني في التصنيف الجديد بعد التأهل مؤخرا لمونديال الشباب 2025 في سويسرا.
ويقول عليان لـ"الغد" حول بداياته في لعب كرة السلة: "لم تكن كرة السلة من اهتماماتي في طفولتي، التي أحببت فيها لعب كرة القدم، لكن والدي كان يصطحبني لمتابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة السلة، وتأثرت حينها بموهبة صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم وشعبيته الكبيرة، وبدأت بتقبل فكرة خوض تجربة ممارسة اللعبة، لأجد شغفي وطموحي في كرة السلة بعمر الـ10 سنوات".
وأضاف: "كرة السلة هي حياتي وتأخذ حيزا كبيرا من وقتي، أعمل على خلق توازن بين الدراسة ولعب كرة السلة، كما أن طموحاتي كبيرة للانضمام إلى فرق ذات مستوى عال وفي أفضل الدوريات العالمية، والتدرج بتمثيل المنتخبات الوطنية، فيما يعد التحصيل العلمي من أولوياتي في الحياة إلى جانب شغفي بكرة السلة".
ويرى عليان، أن التوفيق بين التدريب والدراسة يعد من أبرز التحديات التي يواجهها أي رياضي، بقوله: "أتحمل الضغط في جميع الأوقات، الموازنة في توزيع الوقت لتحقيق التفوق الأكاديمي والرياضي تشكل التحدي الأكبر في حياتي، وأعمل جاهدا على مواصلة التفوق الدراسي، الذي يفتح لي أبوابا كثيرة في المستقبل، خصوصا وأن طموحاتي تتمثل بالحصول على أعلى الشهادات الأكاديمية في إدارة الأعمال".
ووجه لاعب المنتخب الوطني للناشئين – الذي اعتذر مؤخرا عن عدم المشاركة في المعسكر الصيفي بالولايات المتحدة لارتباطه مع الصقور، – رسالة إلى اللاعبين من أبناء جيله، بقوله: "يجب أن تؤمنوا بقدراتكم، وأن تضاعفوا الجهود والمثابرة والالتزام لتحقيق النجاح، لأن العمل الصعب هو ما يقود إلى تحقيق الأهداف"، متمنيا على اللاعبين الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتحلي بالتواضع مهما بلغ مستواهم الفني.
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