النصر يهبط لمصاف أندية الدرجة الأولى للسيدات

النصر يهبط لمصاف أندية الدرجة الأولى للسيدات
التاريخ
9/12/2024 11:52:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- هبط فريق النصر لمصاف أندية الدرجة الأولى للسيدات، بعد تعادله مساء الخميس بهدف لمثله مع نظيره الاستقلال، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفات لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وبقي فريق النصر في المركز السادس والأخير برصيد 6 نقاط، فيما رفع الاستقلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما استمر الحسين إربد في دوري المحترفات باستمراره بالمركز الخامس برصيد 8 نقاط.
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