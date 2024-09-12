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النصر يهبط لمصاف أندية الدرجة الأولى للسيدات

9/12/2024 11:52:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- هبط فريق النصر لمصاف أندية الدرجة الأولى للسيدات، بعد تعادله مساء الخميس بهدف لمثله مع نظيره الاستقلال، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفات لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وبقي فريق النصر في المركز السادس والأخير برصيد 6 نقاط، فيما رفع الاستقلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما استمر الحسين إربد في دوري المحترفات باستمراره بالمركز الخامس برصيد 8 نقاط.

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