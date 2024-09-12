8 آلاف حالة سرطان سنويا بين الأردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان- قال وزير
الصحة د. فراس الهواري، إن الوزارة لاحظت زيادة مطردة في نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن منذ عام 2015.
وأضاف خلال إيجاز صحفي بعنوان "السجل الوطني للسرطان، معلومات وحقائق"، أن التدخين في مقدمة الأسباب المسببة لزيادة الإصابات بالسرطان في الأردن.
وبين أنه خلال الثلاث سنوات الماضية استطعنا أن نطلق 5 تقارير للسجل الوطني للسرطان، كانت غير موجودة، وقمنا الأسبوع الماضي بإطلاق السجل الوطني للأعوام 2020.
وبين أن أعداد حالات الإصابة في السرطان
في الأردن تجاوزت الـ 8 آلاف حالة سنويا، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان من المتوقع الوصول له عام 2030، لافتا إلى أنه من المتوقع أن نتجاوز بأكثر من 50 % العدد المتوقع خلال أعوام، لإصابات السرطان في الأردن.
وأوضح أن الأردن يحتل المركز الأول عالميا من حيث استهلاك الفرد للسجائر.
وبين أنه من المتوقع ارتفاع كلف معالجة السرطان عام 2030 إلى أكثر من 500 مليون دينار، مقارنة بـ 350 مليون دينار حاليا، لافتا إلى أن سرطان الرئة ارتفعت تكاليف علاجه لـ 3 أضعاف.
ولفت إلى أبرز خطوات تقليل نسب السرطان في الأردن هو الكشف المبكر، والوقاية عبر ضبط نسب التدخين التي خرجت عن "السيطرة".
وقال إن هناك ارتفاعا بعدد الإصابات بالسرطان التي تعاني منها السيدات بنسب واضحة في السنوات الأخيرة.
وتابع الهواري: إن كل من يعتقد أن "الأرجيلة" آمنة فهو مخطئ فجلسة واحدة لأرجيلة تعادل 3 علب سجائر.
وبين أننا أمام خطر حقيقي لا بد التعامل معه، فقد عملنا على حملة لحظر التدخين في الأماكن العامة والمراقبة عليها، وكان لدينا ما يقارب 35 زيارة و 63 إنذارا و15 إغلاقا لمحلات التبغ.
ولفت إلى أن نسبة نجاح الإقلاع عن التبغ في عيادات وزارة الصحة بلغت 27 %.
وقال الهواري لوحظ ازدياد بنسبة السيدات الأردنيات المدخنات والتي ارتفعت للضعف بين عامي 2004 و 2019، موضحا أن النسب ارتفعت من 7 % إلى 17 % مما أدى إلى وجود قلق كبير.
وبين أن زيادة الإصابة بأمراض سرطانية معينة يتسبب بها البتغ مباشرة كسرطان المثانة والحنجرة والمريء.
إلى ذلك، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين إن قراري تعديل الضريبة الخاصة على السيارات والدخان جاءا للحفاظ على الاقتصاد الأردني وحماية صحة المواطنين.
وأكد مبيضين خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الصحة د. فراس الهواري، أن تكاليف العلاج من السرطان مرتفعة جدا، ولذلك جاء قرار تعديل الضريبة الخاصة على الدخان.
وكان أقر مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.
ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.
MENAFN12092024000072011014ID1108669386