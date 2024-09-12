الصفدي ونظيرته السلوفينية يحذران من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في مدريد، وزيرة
الخارجية السلوفينية تانيا فايون في اجتماع بحث تدهور الأوضاع في غزة في ظل
استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يجب أن يتوقف سبيلاً وحيداً لوقف
التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك على هامش
الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين" والذي يشارك فيه
الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف
الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.
وبحث الوزيران التصعيد
الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، واستمرار "إسرائيل" بسياساتها
الاستيطانية التي تقتل كل فرص تحقيق السلام.
وحذر الوزيران من
خطورة التصعيد المتزايد في جنوب لبنان الذي قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب
إقليمية تهدد أمنها واستقرارها، وأكدا ضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701 للحيلولة
دون مزيد من التصعيد.
وأكد الصفدي ضرورة وقف
العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة
الغربية والقدس الشرقية المحتلة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن
والسلم الدوليين.
وثمن الصفدي مواقف
سلوفينيا الواضحة في الدعوة إلى وقف العدوان على غزة، واعترافها بالدولة
الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والسيادة على
أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، كما ثمن الدور الذي تقوم به سلوفينيا في
مجلس الأمن، بصفتها ترأس المجلس حالياً.
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