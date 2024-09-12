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الصفدي ونظيرته السلوفينية يحذران من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية

9/12/2024 11:51:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في مدريد، وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون في اجتماع بحث تدهور الأوضاع في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يجب أن يتوقف سبيلاً وحيداً لوقف التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين" والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.

وبحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، واستمرار "إسرائيل" بسياساتها الاستيطانية التي تقتل كل فرص تحقيق السلام.

وحذر الوزيران من خطورة التصعيد المتزايد في جنوب لبنان الذي قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها، وأكدا ضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701 للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وثمن الصفدي مواقف سلوفينيا الواضحة في الدعوة إلى وقف العدوان على غزة، واعترافها بالدولة الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والسيادة على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، كما ثمن الدور الذي تقوم به سلوفينيا في مجلس الأمن، بصفتها ترأس المجلس حالياً.

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