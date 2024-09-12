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حرائق كبيرة في محيط صفد وغابة بيريا جراء هجوم صاروخي من لبنان

9/12/2024 11:51:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء في مدينة صفد ومناطق مجاورة جراء هجوم صاروخي من لبنان.
وأضافت الصحيفة أن صواريخ اعتراضية انطلقت في سماء صفد ومناطق بشمال "إسرائيل" عقب إطلاق الصواريخ.

وأفادت الصحيفة باندلاع حرائق كبيرة في محيط مدينة صفد وغابة بيريا جراء هجوم صاروخي من لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان تجاه منطقة صفد، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض معظم الصواريخ، في حين سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وأعلن جيش الاحتلال أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة بيريا جراء سقوط صواريخ.

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