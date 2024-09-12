حرائق كبيرة في محيط صفد وغابة بيريا جراء هجوم صاروخي من لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية إن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء في مدينة صفد ومناطق
مجاورة جراء هجوم صاروخي من لبنان.
وأضافت الصحيفة أن
صواريخ اعتراضية انطلقت في سماء صفد ومناطق بشمال "إسرائيل" عقب إطلاق
الصواريخ.
وأفادت الصحيفة
باندلاع حرائق كبيرة في محيط مدينة صفد وغابة بيريا جراء هجوم صاروخي من لبنان.
وأعلن حزب الله اللبناني
أنه قصف
بصواريخ الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة
الشمالية في ثكنة بيريا.
وقال جيش الاحتلال
الإسرائيلي من جانبه، إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان تجاه منطقة صفد، مضيفا أن
منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض معظم الصواريخ، في حين سقطت أخرى في مناطق
مفتوحة.
وأعلن جيش الاحتلال أن
طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة بيريا جراء سقوط صواريخ.
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