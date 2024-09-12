أمطار وطقس لطيف ومنعش.. الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية للأسبوع المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشهد الأردن انخفاضاً
تدريجياً في درجات الحرارة اعتباراً من مساء يوم الجمعة؛ وذلك نتيجة لتأثره بكتلة
هوائية لطيفة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط، ما سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة
الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت إدارة الأرصاد
الجوية.
وتكون الأجواء خلال الأيام
القليلة المقبلة لطيفة ومنعشة في معظم المناطق، مع فرصة لتشكل الضباب في المرتفعات
الجبلية واحتمالية هطول زخات خفيفة من المطر فجر وصباح يوم الاثنين في المناطق
الشمالية.
طقس الجمعة:
ومن المتوقع أن تشهد
معظم مناطق المملكة أجواء معتدلة خلال ساعات النهار اليوم الجمعة، بينما تبقى
الأجواء حارة في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة.
وخلال ساعات الليل،
تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة في مختلف المناطق، فيما تبقى معتدلة في
الأغوار والبحر الميت والعقبة.
طقس السبت:
ويشير تقرير الأرصاد
الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت، حيث يسود طقس معتدل في أغلب
المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتتوقع "الأرصاد"
ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، مع تشكل الضباب في الصباح الباكر في المرتفعات
الجبلية والسهول.
طقس الأحد:
يستمر الطقس المعتدل
في المرتفعات الجبلية والسهول يوم الأحد، بينما يكون حارا نسبياً في الأغوار
والبحر الميت والعقبة.
وتزداد كميات الغيوم
المنخفضة في مختلف المناطق ليتحول الطقس في ساعات الليل إلى بارد نسبيا وغائم
جزئيا، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب
الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق الجبال .
طقس الاثنين:
يكون الطقس غائماً جزئياً
يوم الاثنين مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى دون
معدلاتها العامة.
وتشير التوقعات إلى
احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الفجر والصباح في أجزاء من شمال المملكة.
بينما ليلا يكون الطقس
باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلا في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة.
ودعت إدارة الأرصاد
الجوية المواطنين إلى توخي الحذر من تشكل الضباب صباحاً في المرتفعات الجبلية، ما
قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
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