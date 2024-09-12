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أمطار وطقس لطيف ومنعش.. الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية للأسبوع المقبل

9/12/2024 11:51:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشهد الأردن انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة اعتباراً من مساء يوم الجمعة؛ وذلك نتيجة لتأثره بكتلة هوائية لطيفة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط، ما سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية.
وتكون الأجواء خلال الأيام القليلة المقبلة لطيفة ومنعشة في معظم المناطق، مع فرصة لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية واحتمالية هطول زخات خفيفة من المطر فجر وصباح يوم الاثنين في المناطق الشمالية.

طقس الجمعة:
ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أجواء معتدلة خلال ساعات النهار اليوم الجمعة، بينما تبقى الأجواء حارة في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة في مختلف المناطق، فيما تبقى معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


طقس السبت:
ويشير تقرير الأرصاد الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت، حيث يسود طقس معتدل في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتوقع "الأرصاد" ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، مع تشكل الضباب في الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية والسهول.

طقس الأحد:
يستمر الطقس المعتدل في المرتفعات الجبلية والسهول يوم الأحد، بينما يكون حارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتزداد كميات الغيوم المنخفضة في مختلف المناطق ليتحول الطقس في ساعات الليل إلى بارد نسبيا وغائم جزئيا، وبخاصة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق الجبال .

طقس الاثنين:
يكون الطقس غائماً جزئياً يوم الاثنين مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى دون معدلاتها العامة.

وتشير التوقعات إلى احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الفجر والصباح في أجزاء من شمال المملكة.

بينما ليلا يكون الطقس باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلا في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر من تشكل الضباب صباحاً في المرتفعات الجبلية، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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