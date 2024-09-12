شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 18 فلسطينيا
وأصيب العشرات بجروح جراء غارات وعمليات قصف شنها الاحتلال الإسرائيلي الخميس في
أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر ميدانية
باستشهاد 8 أشخاص ووقوع 28 إصابة إثر قصف الاحتلال منازل عدة في مخيم النصيرات، وسط
قطاع غزة.
وأضافت أن شخصا آخر
استشهد في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان، كما استشهد شخص
ونجله قي قصف وقع بالمنطقة ذاتها في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
ووصل مجمع ناصر الطبي
بمدينة رفح شهيد تم انتشاله من محيط معبر كرم أبو سالم بعد قصفه من الاحتلال.
وأفاد الدفاع المدني
في مدينة غزة، شمالي القطاع، بارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات في غارة من مسيرة
إسرائيلية استهدفت مجموعة من سكان القطاع بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غربي المدينة.
وأصيب 4 أشخاص جراء
إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية في حي الصبرة جنوبي المدينة.
وفي شمالي القطاع،
استشهد 3 أشخاص بقصف الاحتلال منزلا في منطقة بئر النعجة، ووقعت إصابات بقصف
إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا.
وقالت مصادر طبية إن
أكثر من 40 شهيدا قضوا جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس.
وتواصل قوات الاحتلال
عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن
استشهاد 41,118 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125
آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا
تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (قنا)
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