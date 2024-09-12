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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

9/12/2024 11:51:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 18 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح جراء غارات وعمليات قصف شنها الاحتلال الإسرائيلي الخميس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد 8 أشخاص ووقوع 28 إصابة إثر قصف الاحتلال منازل عدة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأضافت أن شخصا آخر استشهد في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان، كما استشهد شخص ونجله قي قصف وقع بالمنطقة ذاتها في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ووصل مجمع ناصر الطبي بمدينة رفح شهيد تم انتشاله من محيط معبر كرم أبو سالم بعد قصفه من الاحتلال.

وأفاد الدفاع المدني في مدينة غزة، شمالي القطاع، بارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من سكان القطاع بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وأصيب 4 أشخاص جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وفي شمالي القطاع، استشهد 3 أشخاص بقصف الاحتلال منزلا في منطقة بئر النعجة، ووقعت إصابات بقصف إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 40 شهيدا قضوا جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (قنا)

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