اقتحامات واسعة تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة

MENAFN - Alghad Newspaper)وأفادت قناة "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عزبة الجراد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية وداهمت بناية سكنية.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت عوا، غرب مدينة دورا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وبلعا، شرقي طولكرم بالضفة الغربية.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، بلدتي عزون وحبلة قرب قلقيلية.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بآليات عدة جاب شوارع وأحياء البلدتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة "علمون" بالضفة الغربية تحذيرا من تسلل مسلحين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قيادة الجبهة الداخلية لدى الاحتلال طلبت من مستوطني علمون إغلاق الأبواب والنوافذ في أعقاب رصد ثقب في السياج.وكان مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة "إفرات"، المقامة على أراضي جنوب شرق بيت لحم، هاجموا بالحجارة منازل فلسطينية في منطقة خلايل اللوز.من ناحية أخرى، أعلنت كتائب شهداء الأقصى في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة تنفيذ عملية نوعية قُتل وجُرح فيها جنود بجيش الاحتلال، كما قصف طيران الاحتلال مخيم الفارعة وسط أنباء عن سقوط شهيد جراء القصف.وقالت كتائب شهداء الأقصى- طوباس إنها أوقعت "قوة صهيونية في كمين محكم بالقرب من ديوان المسلماني من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة، مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".كما أفادت قناة "الجزيرة" بسماع دوي انفجار في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وتحدث شهود عيان عن استشهاد شخص بقصف استهدف سيارة بالمخيم ونقل عدد من المصابين.



4 شهداء



وكانت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- نعت 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة إسرائيلية أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها.



وقالت سرايا القدس إن مقاتليها في كتيبة طوباس يواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور القتال المختلفة، وأعلنت تفجير عبوة معدة مسبقا في مركبة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة.



من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف بمسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب المدينة.



وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم نور شمس في طولكرم بعد اقتحام استمر لساعات، وخلف اقتحام الاحتلال للمخيم دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، ونفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استمرت 3 أيام، وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين.



وفي طوباس، أعلن المستشفى التركي الحكومي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر بمخيم الفارعة.



وتواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على محافظة طوباس، حيث استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، وهُدمت منازل وسط تحقيقات ميدانية مع الأهالي.



وأُصيب 4 فلسطينيين بجروح، مساء الخميس، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات، اثنتين بالرصاص الحي، واثنتين بشظايا الرصاص.



وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم الظاهرية بعدد من الآليات العسكرية، ونشر جنوده في أحياء البلدة، لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين هناك.



وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى أكثر من 700، إضافة إلى نحو 5700 مصاب، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.