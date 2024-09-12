اقتحامات واسعة تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة مع ساعات الصباح الأولى،
بعد يوم استُشهد فيه 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في طولكرم وطوباس، وأُصيب 4
آخرون جنوبي نابلس، ونفذت فيه المقاومة عملية نوعية.
وأفادت قناة "الجزيرة"
بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عزبة الجراد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية
وداهمت بناية سكنية.
واقتحمت قوات الاحتلال
بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
كما اقتحم جيش الاحتلال
الإسرائيلي بلدة بيت عوا، غرب مدينة دورا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وكذلك اقتحمت قوات
الاحتلال بلدتي عنبتا وبلعا، شرقي طولكرم بالضفة الغربية.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، بلدتي عزون وحبلة قرب قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية أن
قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بآليات عدة جاب شوارع وأحياء البلدتين، دون أن يبلغ
عن اعتقالات.
ودوت صفارات الإنذار
في مستوطنة "علمون" بالضفة الغربية تحذيرا من تسلل مسلحين.
وذكرت وسائل إعلام
فلسطينية أن قيادة الجبهة الداخلية لدى الاحتلال طلبت من مستوطني علمون إغلاق
الأبواب والنوافذ في أعقاب رصد ثقب في السياج.
وكان مستوطنون
إسرائيليون من مستوطنة "إفرات"، المقامة على أراضي جنوب شرق بيت لحم،
هاجموا بالحجارة منازل فلسطينية في منطقة خلايل اللوز.
عملية نوعية
من ناحية أخرى، أعلنت
كتائب شهداء الأقصى في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة تنفيذ عملية نوعية قُتل
وجُرح فيها جنود بجيش الاحتلال، كما قصف طيران الاحتلال مخيم الفارعة وسط أنباء عن
سقوط شهيد جراء القصف.
وقالت كتائب شهداء
الأقصى- طوباس إنها أوقعت "قوة صهيونية في كمين محكم بالقرب من ديوان
المسلماني من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة، مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
كما أفادت قناة "الجزيرة"
بسماع دوي انفجار في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى
المكان، وتحدث شهود عيان عن استشهاد شخص بقصف استهدف سيارة بالمخيم ونقل عدد من
المصابين.
4 شهداء
وكانت سرايا القدس-
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- نعت 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة
إسرائيلية أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها.
وقالت سرايا القدس إن
مقاتليها في كتيبة طوباس يواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في
محاور القتال المختلفة، وأعلنت تفجير عبوة معدة مسبقا في مركبة عسكرية إسرائيلية
وتحقيق إصابة مباشرة.
من جهتها، أفادت وزارة
الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف بمسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب
المدينة.
وانسحبت قوات الاحتلال
من مخيم نور شمس في طولكرم بعد اقتحام استمر لساعات، وخلف اقتحام الاحتلال للمخيم
دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت
مخيم طولكرم، ونفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استمرت 3 أيام، وأسفرت عن استشهاد 5
فلسطينيين.
وفي طوباس، أعلن
المستشفى التركي الحكومي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر بمخيم
الفارعة.
وتواصل قوات الاحتلال
حملتها العسكرية على محافظة طوباس، حيث استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، وهُدمت
منازل وسط تحقيقات ميدانية مع الأهالي.
وأُصيب 4 فلسطينيين
بجروح، مساء الخميس، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب مدينة
الخليل.
وذكرت جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات، اثنتين
بالرصاص الحي، واثنتين بشظايا الرصاص.
وذكر شهود عيان أن جيش
الاحتلال اقتحم الظاهرية بعدد من الآليات العسكرية، ونشر جنوده في أحياء البلدة،
لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين هناك.
وارتفع عدد الشهداء في
الضفة الغربية إلى أكثر من 700، إضافة إلى نحو 5700 مصاب، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين
الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبدعم أميركي، يشن
الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة،
خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف
مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
MENAFN12092024000072011014ID1108669377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.