الكرك: حرق النفايات لمواجهة المكاره الصحية ينذر بمخاطر أكبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة
الكرك- رغم ضررها الكبير على الصحة والبيئة، خصوصا على الجهاز التنفسي، إلا إن ظاهرة حرق النفايات المنزلية في الحاويات ما تزال مستمرة بمختلف مناطق محافظة الكرك التي تضم 11 بلدية تغطي جميع الألوية.
وترتبط ظاهرة حرق النفايات من قبل العاملين على جمع النفايات أو المواطنين، بظاهرة تراكم النفايات قرب الحاويات في الأحياء السكنية، دون أن تقوم البلدية برفعها لأسباب مختلفة، من أهمها غياب القدرة لديها على إزالة كميات كبيرة من النفايات لنقص كابسات النفايات وازدياد السكان خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
ويضطر السكان أو العاملون بجمع النفايات على حرقها، بوصف ذلك أسهل الطرق المتاحة للتعامل معها، بدلا من إمضاء الوقت في جمعها ونقلها إلى الأماكن المخصصة التي ربما تكون بعيدة عن مواقع تواجدهم.
ويعد حرق النفايات، إجراء يتبعه العاملون والسكان من أجل التخلص منها على اعتبار أن بقاءها يشكل مكرهة صحية، في حين يتسبب هذا الإجراء بمخاطر أكبر، حيث تحذر العديد من الدراسات والتقارير المحلية والعالمية المنشورة، من أن عملية حرق النفايات التي تحتوي على مواد مختلفة، تعرض صحة البشر والبيئة إلى الخطر ولو كانت كميات المواد الخطرة صغيرة، في وقت تبقى المواد البلاستيكية هي الأخطر نتيجة انبعاث بعض المواد الكيميائية المسرطنة مثل ما يعرف علميا بـ"الديوكسين".
ووفق اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، فإن عملية حرق النفايات تؤثر على الجهاز التنفسي على الأمدين القصير والطويل، مؤكدا في تصريحات سابقة، أن الغازات المنبعثة من عمليات الحرق، والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء نتيجة عملية الاحتراق مثل غاز الكربون وغيرها من الجسيمات تؤدي إلى تهيج في المجاري التنفسية العليا، ما يؤدي إلى تهيج في الجيوب الأنفية وتضعف المناعة الداخلية للجهاز التنفسي من خلال إحداث الأضرار على الأغشية المخاطية وتزيد من احتمالية حدوث نوبات الربو.
وبين الدكتور الطراونة أن التعرض للغازات أو المواد العالقة في الهواء نتيجة لتلوث الهواء الناجم عن حرق النفايات، يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالانسداد الرئوي المزمن.
وباتت عملية حرق النفايات بين الأحياء السكنية، خصوصا الموجودة على أطراف المدن والبلدات بالكرك، مشهدا يوميا يؤرق السكان الذين يحملون الأسباب إلى عمال نظافة وأحيانا بعض السكان، في وقت لا ينفي عمال نظافة قيامهم بحرق النفايات، مبررين تصرفهم بعدم قدرتهم على رفع الكميات الكبيرة من النفايات بين الأحياء، والأهم من ذلك، امتلاء الحاويات وبقاء النفايات فيها لمدة طويلة نتيجة تأخر الكابسات عن عملية تفريغها الدورية.
بشأن ذلك، أشار عمال وطن إلى "أن النفايات تنتشر بكل مكان، ونقوم بجمعها ووضعها بالحاويات، وبعد امتلاء الحاويات نضطر إلى تجميعها بجانب الحاويات ومع مرور الوقت تصبح مكرهة صحية تتطلب حلا للتخلص منها وهو الحرق"، مشددين على أنهم "ليسوا الوحيدين الذين يقومون بحرق النفايات، فهناك سكان يحرقون كل شيء تقريبا لا يمكنهم وضعه بالحاويات".
وقال مواطن التقته "الغد" أثناء قيامه بحرق كمية كبيرة من النفايات، قرب حاوية نفايات ممتلئة، "إنه يضطر لحرق الحاوية كل أسبوعين بسبب امتلاء المكان بالنفايات، وعدم قيام العاملين بالبلدية برفعها".
وأكد، "أن النفايات تتراكم في الحاويات وخارجها بكميات كبيرة لأيام كثيرة قبل أن تأتي الكابسات لرفعها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن برنامج عمل الكابسات في أحياء ضاحية الثنية ما تزال كما هي عندما كانت الثنية بلدة بعدد سكان لا يزيد على 4 آلاف نسمة، لكن البلدة الآن يتجاوز عدد سكانها مع انتشار الإسكانات الكبيرة 9 آلاف نسمة، فيما بقي الحال كما كان سابقا".
كما لفت المواطن محمد العمرو من سكان ضاحية الثنية شرقي الكرك، إلى أن "حرق النفايات أصبح ظاهرة دائمة ومستمرة وتجري بشكل طبيعي من قبل عاملين بالنظافة وبعض السكان"، مضيفا، "أن حرق النفايات الموجودة بين الأحياء للتخلص منها يأتي بسبب عدم رفعها وبقائها لأيام وتسببها بانتشار الروائح الكريهة وتصبح بيئة لتكاثر القوارض والحشرات".
وأكد العمرو، "أن بعض عمال النظافة يقومون بحرق النفايات التي يجمعونها بالحاويات أو المتراكمة على جوانب الطرق، بسبب عدم قيام كابسات النفايات برفعها في وقتها المحدد"، مشددا كذلك على "أن بعض عمال النظافة يلجأون إلى حرق النفايات بدلا من جمعها من أجل إنهاء عملهم والمغادرة مبكرا".
وبحسب لناشط ماجد الحباشنة، وهو من سكان "الكرك الجديدة"، "فإن عملية حرق النفايات في الحاويات وجوانب الطرق والشوارع، يأتي بسبب تراكم النفايات بكميات كبيرة طوال الوقت دون رفعها بشكل دوري، حيث يمر وقت طويل قبل أن تأتي الكابسات لجمع النفايات ورفعها".
وقال الحباشنة، "إن هناك نفايات تتراكم بعيدا عن الحاويات، وهي تلك التي تتراكم نتيجة رميها من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع في المركبات أو على الأقدام أو من النوافذ من المنازل وهي بعيدة عن الحاويات وتتراكم بكميات كبيرة بكل مكان، حيث أصبح الحل الوحيد للتحلص منها هو حرقها لأنها بعيدة عن الحاويات"، معتبرا "أن التخلص من النفايات رغم ضررها الكبير على صحة المواطنين وبهذه الطريقة لا بديل عنه أمام عاملي البلديات".
وفي بلدة القصر، يقول المواطن شامخ الحمايدة، "إن حرق النفايات يعتبر الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات المتراكمة لفترة طويلة بالأحياء وجوانب الشوارع"، لافتا إلى "أن عملية الحرق تنتج عنها سحب من الدخان والغازات التي تؤثر على السكان والبيئة، فغياب حاويات النفايات واقتصار الأمر على براميل لا تتسع لكميات كبيرة من النفايات وغياب الكابسات يدفع إلى حرق النفايات للتخلص منها".
وطالب الحمايدة، البلديات بـ"إجراءات مشددة لوقف عمليات الحرق، لأنها تتسبب بأذى وضرر صحي كبير للمواطنين، خصوصا المصابين بأمراض الجهاز التنفسي".
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، "أن البلدية تمنع بشكل كامل حرق النفايات بالحاويات أو المناطق أو الشوارع ووسط الأحياء"، مشددا على "أن أجهزة البلدية الرقابية تقوم بمعاقبة أي عامل يحرق النفايات لأنه يلحق ضررا بالبيئة والمجتمع وبصحة المواطنين".
ولفت، إلى "أن البلدية تقوم بجمع النفايات من مختلف المناطق بواساطة الكابسات، وقامت مؤخرا بتوزيع نحو ألف حاوية نفايات جديدة على بلدات ومناطق البلدية المختلفة وعددها 18 بلدة ومنطقة، لأجل وضع النفايات فيها للتخلص من البراميل أو رمي النفايات خارج الحاويات".
كما شدد المعايطة، على "أن حرق النفايات هو تصرف فردي من بعض عمال النظافة، ذلك أن حرقها يؤدي إلى إضعاف الحاويات ومع الوقت إتلافها، ما يكبد البلدية خسائر إضافية"، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن البلدية تملك أسطولا من الكابسات وهي تتطلع إلى تبديل الكابسات القديمة في حال توفر التمويل اللازم، فيما نقوم بشكل مستمر بصيانة الكابسات المتوفرة لتبقى عاملة وبشكل جيد لخدمة المواطنين".
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