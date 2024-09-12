Friday, 13 September 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وراء كل مقال ما قال - جريدة الوطن السعودية

9/12/2024 11:48:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تُحكى حكايات الشباب عبر العصور كأغاني تسكن أذهانهم، كما يتحدث عن الفلسفة الشبابية اليوم كأنها سرّ من أسرار الكون، وهذا في حد ذاته جهد يستحق الإشادة! فالشباب اليوم يعتبرون أنفسهم الحكماء الفطاحل، ويستعرضون فلسفتهم بمزاح لا يعرف الحدود.
ما دعاني لقول ذلك هو ما أراه وألمسه وإلى يومنا هذا من أفعال بشرية صرفه - ليست على الصعيد الأولي للشباب فحسب ، بل تم توصيلها ونجح الاقتران بها مع ما كنا نخشاه سابقا كمعاصر لجيلي ، جيل الثمانينات . أحد أهم جوانب الفلسفة الشبابية هو النظر إلى الحياة من خلال عدسة زجاجية مبهرة. فكل قضية، مهما كانت تافهة، يتم تحليلها وكأنها معضلة وجودية تتطلب تأملات عميقة وحلولاً معقدة ، وأنظر كمثال بسيط حول نقاشهم أثناء إحدى مباريات كرة القدم وقس على ذلك أن تتخيل نفسك في نقاش حاد حول "لماذا لا يُبقي القهوة الساخنة ساخنة إلى الأبد؟" ويتحول الأمر إلى مناظرة فلسفية حول مفهوم الزمن والخلود. بالنسبة للشباب، القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي تجسيد للحياة والوجود!
أما عن المزاح، فحدث ولا حرج. ينظر الشباب إلى المزاح كأداة لفك تشابك الأفكار المعقدة. تجدهم يخلطون بين الحقيقة والخيال بطريقة تجعل حتى أفضل الروائيين يعجزون عن كتابة نص مشابه. كل نكتة تطرح كأنها محاضرة فلسفية، وكل تعليق عابر يحمل عمقاً يجعلك تتساءل إن كان الحديث عن حياة مليئة بالمعاني أم عن مجرد حكايات عبثية.
وفيما يخص الحكمة، فهي تُعتبر منحة إلهية تُمنح فقط لمن يستطيع تقليب الأمور من كل زاوية ممكنة. فالشاب الذي يعتقد أنه فهم الحياة بشكل كامل، هو نفسه الذي يقضي الساعات في محاولات فاشلة لتفسير معنى الرقص على أنغام أغنيته المفضلة.
إذاً، في عالم الشباب، كل شيء هو عميق ومعقد حتى تتضح الحقيقة البسيطة: أنهم يعيشون في عالم مليء بالمزاح والفلسفة التي تعكس قدرتهم على التعامل مع تعقيدات الحياة بمرونة وسخرية.
وهكذا، تظل الفلسفة الشبابية والمزاح جزءاً لا يتجزأ من كيفية رؤيتهم للعالم. إنها دعوة للجميع ليتذكروا أن الحياة ليست دائماً عن الجدية، بل أيضاً عن الاستمتاع بالرحلة، مهما كانت مليئة بالأسئلة الغريبة والنكات غير المتوقعة.
وبالنهاية ، فإن الفلسفة لم تكن يوماً حكراً على اهلها ، بل بالإمكان النظر لها الان من خلال طاولة ، وقهوة ، ومجموعة من الشبان.

MENAFN12092024000089011017ID1108669375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث