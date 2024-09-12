Friday, 13 September 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا سيحدث للأجيال القادمة؟

9/12/2024 11:39:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما أنتظر في طابور أحد الإجراءات أصابني الملل السريع لإنهاء الإجراء والعودة لإتمام كذا وكذا من المهمات وحين فتحت التلفاز في وقت الراحة وجدت أمامي مشهدا عن حياة الناس في بعض القرى والأرياف ،ورأيت كيف يستهلكون أدق أجزاء الفاكهه والمكسرات لصنع مختلف الحلويات ولخبز الفطائر والمعجنات ،فانبهرت من عملهم الدائم للاستفادة من محاصيل الطبيعة، بل وحتى الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والدواجن تحوم حولهم بأريحية تامة، وحتى وهم يخبزون يذيقون بعض الحيوانات قطعا من طعامهم. تبدو حياتهم شاقة لنا، لكنها عمل دائم بين المنزل والحقل حتى ينتهي اليوم بوجبة العشاء ثم النوم. فتذكرت قوله تعالى:"وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وغيرها من الآيات التي تحث على التفكر أو تطرح صورا عن ذلك مقابل العولمة وثورة الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء ، بقدر ما حملت من تقديم سبل راحة لنا بقدر ما قللت إعمال عقولنا في التأمل والتفكر والضجر السريع، مقابل صبر أجدادنا الطويل. ويبقى السؤال الأخير ماذا سيحدث للأجيال القادمة إذا افتقدت التأمل أو انشغلت عنه في التقدم الحضاري والتقنيات الحديثة؟ أظن أن الحيوانات الأليفة كالطيور والقطط وغيرها لن تتغير، لذلك ستعيدنا دوما للطبيعة إذا تأملنا جيدا حبهم للأرض كما هي دون تقدم حضاري، وقدرتهم على العيش ببساطة وبحث دائم عن الغذاء، واستلقاء في أي بقعة من هذه الأرض.

MENAFN12092024000089011017ID1108669366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث