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الرقص في مسرح القطيع

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في كل مجتمع هناك فئة ليست باليسيرة لا تقرأ، ولا تحلل، ولا تفكر. فئة لا تحب القراءة ولا تريد أن تشغل بالها في التفكير أو التحليل المنطقي. فئة لا تسأل ماذا أفعل؟ ولماذا أفعل؟ فئة تفضل أن تسير مع التيار، كل همها متابعة كل جديد أو "هبه" أو "ترند".
فئة تتأثر بآراء مشاهير التواصل الاجتماعي وأقوال المؤثرين فتتجه دونما جدال إلى تجربة منتج؛ بل والترويج عنه من قبيل الفضول.
فئة تحرص على اقتناء كتاب عادي لتضعه على الرف سنوات طويلة دون قراءة؛ لأن كاتبه هو فلان ذاك الشخص المشهور!
فئة تتدافع من أجل الحصول على توقيع مؤلف لرواية أقل ما يقال عنها أنها رواية ركيكة، مصاغة بأسلوب عادي؛ ولكنها أصبحت بقدرة قادر تنافس المعلقات السبع.
فئة تأتمر بأوامر مشهور التواصل الاجتماعي الذي يشير بيده أن اذهبوا إلى ذاك المطعم، فيتحركوا كسرب أو قطيع دون تفكير أو تحليل، ليتذوقوا وجبة عادية بسعر خرافي.
فئة تتدافع في طوابير طويلة من أجل احتساء كوب قهوة.
فئة تنتظر بشغف عرض فيلم اتفقوا فيما بينهم على انه رائع ولو سألت المؤلف أو المنتج أو المخرج عن سبب نجاح الفلم هو نفسه لا يعلم!
لا ينتهي الموضوع عند هذا الحد فالفئة الأولى لديها القدرة على التأثير وتحريك حشود الفئة التابعة والتي تتحرك وفقاً لتحرك الفئة الأولى.
الفئة التابعة لديها فضول أيضا لمعرفة أسباب هذا التحرك أو الازدحام، فتتحرك هي أيضاً وتشتبك مع الخط ليتعاظم الرأي الجمعي. يصبح هذا الرأي حقيقة مسلمة لا يمكن إنكارها؛ فالنجاح الذي تحقق مثبت ويمكن قياسه بالأرقام والإحصاءات، ولا ينكر ذلك إلا حاقد أو حاسد.
لن يصدقك أحد إذا تحدثت برواية أخرى خلاف ذلك فالصورة الذهنية انطبعت والأقلام رفعت وجفت الصحف، ولا يمكن تغيير الواقع بين عيشة وضحاها أو تغطية الشمس بغربال. إذا قلت خلاف ذلك، فسوف تهاجم لأنك خالفت الرأي السائد الذي أصبح منطقاً يتراقصون حوله في مسرح القطيع.
هذه الفئة لا تتأثر بالإعلانات التقليدية، هم في الواقع يأتمرون بأوامر المشاهير والمؤثرين الذين يقودون مجموعات صغيرة على شاكلتهم، وهذه المجموعات تقود سلسلة مترابطة من مجموعات تابعة لها.. وهكذا حتى تكبر كرة الثلج، لتجني على أثرها المجد والشهرة.

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