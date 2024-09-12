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الشهرة بحثا عن زوج

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)يتعامل كثير من مشاهير السوشال ميديا مع ((الشهرة)) كـ((مجال))، أو غاية، وسمعت إحداهن تقول عن آخر إنه زميل مهنة فقط لأنه ((مشهور))!، ويأتي هذا النوع من التفكير بديهيًا لأن السواد الأعظم من مشاهير السوشال ميديا بلا ثقافة، ولا حس تربوي، ولا استشعار للمسؤولية، المهم ((الأرقام))، والأهم المال، ورائحة ((الميكيافيلية)) تزكم الأنوف.
(2)
الشهرة أثر، نتيجة طبيعية لعمل دؤوب ممتد لسنوات، وتضحيات، وتعب، يُسعى بها، ولا يُسعى لها، ((ذكور السوشال ميديا)) حطوا رحالهم في ((شهرتهم!)) دون عمل، ولا مادة، ولا قيمة، هدفهم الحصول على مكاسب شخصية، كالوظيفة، والمال، والمعجبات!
(3)
بينما ((المشهورة)) دخلت السوشال ميديا، وقدمت بعض التنازلات لتنال الشهرة، بحثا عن زوج ((هاي كلاس))، وكل من حصلت عليه اختفت!
(4)
حتى في شهرة الماضي، دخلت الفتيات الفن، وكل المسارات التي تؤدي إلى الشهرة بحثا عن زوج ((هاي كلاس)) لأنها - بغرورها الفطري- تعتقد جازمة أنها تستحق أكثر من شاب بمحيطها.
(5)
ولأنه جيل ببغائي، فلن تسمع اليوم من الفتيات سوى نغمة ((الاستحقاق))!، وهو مصطلح يعني ألا تقنع الفتيات بما دون النجوم، فالاستحقاق درجة يجب أن ترفعها البنات لتفعل ما تشاء، وتختار من تشاء، وتثق بنفسها وأنها في مستوى تستحق به الزوج الثري، والقصر المنيف، والطائرة الخاصة، وسويسرا!، حتى لو كلفها ذلك مبادئها، وقيمها!
(6)
الأغلب انتهى بهن المطاف في ((طرابزون))، برفقة شقيق صديقتها، وتضع في حالات الواتساب: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات!
(7)
منذ الطفولة الأولى تضع الفتاة دميتها في حضنها، في غريزة فطرية، وطبيعة أنثوية، وطبع نسائي، وإحساس الأمومة، ثم تريدني أن أصدّق أن هذه التضحيات في ((السوشال ميديا)) ليست من أجل زوج، وطائرة خاصة!

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