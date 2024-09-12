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ياسبرس والعصر المحوري للتاريخ الكوني

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) متى؟ وكيف؟ ولماذا بدأ الإنسان يولي اهتمامًا إلى ذاته اللّا ماديّة؟ ذاته الفرديّة وذاته الجماعيّة على حدّ سواء؟
في سياق هذا السؤال كان انشغال فلسفة التاريخ بالأمر؛ فقد نَشأ نَوعٌ من الرواية ((العضويّة)) للتاريخ على يد الألمانيّ أوسفالد شبنغلر (1880 – 1936) والبريطانيّ أرنولد توينبي (1889 – 1975).
هذه السرديّة تسلِّط الضوءَ على نشأة ثقافات أو عضويّات ثقافيّة من الكتلة السديميّة للوجود البدائيّ. هذه العضويّات الثقافيّة تبلْورت على مدى ستّة قرون، وهو ما سمّاه الفيلسوف الألمانيّ كارل ياسبرس بـ((العصر المحوريّ)).
والعصر المحوري مفهوم يتعلّق بتاريخ الفلسفة اليونانيّة والأديان السماويّة والحكمة الآسيويّة (الصين، الهند، والفرس)، قامَ بصياغته كارل ياسبرس بعد فيكتور فون (1859) وإرنست فون لاسولكس (1870)، للإشارة إلى الحقبة التاريخيّة القديمة الممتدّة من 800 إلى 200 قَبل المسيح.
أَدخل ياسبرس هذا المفهوم في كِتابه ((أصل التاريخ وهدفه)) (1949). وضربَ مثلًا بأهمّ الشخصيّات الروحيّة وقادة الفكر، أمثال الحكيمَيْن الصينيَّيْن كونفوشيوس ولاوتسي والهندي بوذا، والفارسي زرادشت والعبقريّة اليونانيّة وكذلك الديانات السماويّة. ففي كلّ مكان من بلاد الرافدين وبلاد النيل وبحر إيجه وبلاد الصين والهند، شهدَ هذا العصر سماتٍ مُشترَكة، وفق ياسبرس.
وحول ما سمّاه ((بنية تاريخ العالَم))، وبحثًا عن منبرٍ يتيح له الحديث باسم البشريّة بعدما عَثَرَ على المُسوِّغ، انطلقَ من أنّ البشريّة اليوم هي خلاصة تاريخ ((جَعَلَ منّا ما نحن عليه اليوم وصيَّرَنا إلى ما صرنا إليه في الحاضر، وأنّ ديمومة هذا التاريخ إلى الآن، مهما كانت قصيرة، تدفعنا إلى طرح السؤال: ترى، من أين أتى هذا التاريخ؟ وإلى أين يقود؟ وما الذي يعنيه؟))
النسق التاريخي
ياسبرس يدعو إلى البحث عن ((معايير)) لقياس معنى ما يحدث في الزمن الحاضر؛ ذلك أنّه من شأن إلقاء نظرة على تاريخ البشريّة أن يقودنا، معشر بشر الحاضر، إلى مُلاقاة سرّ/ لغز بشريّتنا المحيِّر، والمُتمثّل في حقيقة كَوننا نمتلك تاريخًا. التاريخ الذي يوجد أساسه في ((الحقبة المحوريّة)) من منظور كارل ياسبرس ليس ماديًّا فحسب، بل هو لا ماديّ أيضًا. في هذا السياق يتحدّث ياسبرس عن ((الروح، الوعي، أعماق الذّات، رهبة العالَم، التفكير الواعي بذاته، المقولات الجوهريّة ومعركة اللّوغوس ضدّ الميتوس....)).
السؤال هنا: كيف نُدرك التاريخ إدراكًا كلّيًّا؟ أو كيف نَجعل من التاريخ مُدركًا كلّيًّا؟
هذه الحالة من الإدراك، شاعت منذ القدم لدى الأديان والفلسفات. في القرن الأخير نجدها، تمثيلًا لا حصرًا، لدى كارل ياسبرس (منتصف القرن العشرين) أو لدى ألفن توفلر وإيمانويل والرشتاين (نهاية القرن العشرين).
بخصوص ياسبرس، فقد أسَّس ((العصر المحوري)) للتاريخ الكوني وجذبَ كلّ بني البشر إلى نفسه، واقترحَ تحقيبًا حصره في أربعة أزمنة شكَّلت منطلقاتٍ جديدة لكي ينطلق منها الإنسان على أساس جديد:
1 ـ ما قَبل التاريخ، وهو ما يسمّيه ((العصر البروميثوسي))، وهو عصر ما قَبل الكتابة، والذي اتَّسم، على وجه الإجمال، بنشأة الألسنة وباختراع الأدوات وبتبادُل النار.
2 ـ عصر الحضارات القديمة المعروفة (النفس الأوّل).
3 ـ ((العصر المحوري)) الذي من خلاله حقَّق الإنسان، روحيًّا، إمكانات البشريّة كاملة.
4 ـ ((العصر العلمي - التكنولوجي)) الذي أعاد صَوْغ وعيَنا بذواتِنا، والذي نحن شهوده في زمننا هذا (زمن كارل ياسبرس، وهو النفس الثاني).
وحول العصر الذي شهدت فيه البشريّة قاطبةً تحوّلًا عميقًا، يقول، أَمكننا أن نتبيّن أنّ تاريخ البشريّة اتَّخذ، إن شئنا التعبير، ((نفَسَيْن)) اثنَيْن أو ((جرعتَيْن)):
- يقود النفَس الأوّل من العصر البروميثوسي إلى العصر المحوري وما ترتّب عنه، وذلك عبر عصر الحضارات القديمة.
- ويبدأ النفَس الثاني من العصر العلمي/ التكنولوجي، الذي هو بمثابة عصر بروميثيوسي جديد، يكون من مخرجاته ((عصر محوري جديد))، ويكون هذا الأخير مدخلًا إلى سيرورة تاريخيّة تسمح للإنسان أن يصير إنسانًا.
ما هي أوجه الاختلاف والتشابُه بين هذَيْن ((النفَسيْن)) أو ((الجرعتَيْن))؟
- في ((النفَس الثاني)) وفق ياسبرس (منتصف القرن العشرين)، أصبحت البشريّة تمتلك خبرةَ التاريخ، وهو ما لم يكُن متوفّرًا في ((النفَس الأوّل)).
- عاشت البشريّة ((نَفَسَها الأوّل)) من وضْعِ التقارُب والتوازي إلى وضْعِ التباعُد (انفصال ثقافاتها التي نشأت في توازٍ وتقارُب)، بينما تعيش ((نفَسها الثاني)) بشكلٍ مجمل. ذلك أنّه خلال طور ((النّفَس الأوّل)) كان كلّ حدث حَدَثًا محليًّا؛ بينما كلّ حَدَث من أحداث ((النفَس الثاني)) بات كونيًّا. وما سوف يحدث في المستقبل، سوف يكون كونويًّا.
تبدو لنا التطوّرات النّاجمة عن ((النَّفس الأوّل)) ((كليّة مُبَنْيَنَة)) ما كان لها أن تكتسي معنىً لو لم تحدث تطوّرات ترتَّبت عن سقوط القسطنطينيّة وانبثاق عصر النهضة. والسؤال: هل ستنجح البشريّةُ في الوصول إلى ما هو إنساني؟
وحول كيف يُمكن لهذا أن يحدث؟ كان جواب ياسبرس: لا نعلم عنه أيّ شيء، وهو الجواب ذاته لدى وارلشتاين صاحب كتاب ((نهاية العالَم كما نعرفه)) حول النسق التاريخي الذي سينبثق عن النسق التاريخي الحالي.
العصر المحوري الثاني
أطروحة ياسبرس، ما زالت موضوعَ اهتمام البحّاثة عبر العالَم، حيث يرى الأنثروبولوجي والأنارشي الأمريكي ديفيد جريبر (David Graeber) أنّ شخصيّات العصر المحوري، الفكريّة والروحيّة التي ذكرها ياسبرس، عاشت في مجتمعاتٍ تبنَّتْ التعامل التجاري بالنقد/المال بعدما تخلَّصت من المُقايَضة، وأنّ أفكار هذه الشخصيّات اكتسبت شهرةً عالَميّة مع انتشار المال. فالعملة، من هذا المنظور، لم تكُن مجرّد اختراع بديل للمُقايضة، بل كانت نسقًا جديدًا في التواصُل وحتّى في حركة الأفكار. وتفاعُلًا مع أطروحة ياسبرس، كتبَ إيف لامبيرت (Yves Lambert)، الفرنسي المُختصّ في سوسيولوجيا الديانات عن المنعطف المحوري الكوني الذي يؤسِّس لعصرٍ محوري جديد يمتدّ إلى المنعطف المحوري التالي، وهو الحداثة.
ووفق محمّد الشيخ المفكّر المغربي، يتأسّس مشروع ياسبرس على منظورَيْن متفاعلَيْن ومتكاملَيْن: اختزال بنية تاريخ البشر والإدراك الكلّي لهذه البنية، من حيث إنّ مهمّة المؤرِّخ وفيلسوف التاريخ تنحصر فيما هو ((جوهري)) و((أساسي)) في تاريخ البشر، وبالتالي، ولأسبابٍ منهجيّة يكون التحقيب والتصنيف. في ضوء ما وفَّره ((النّفَس الثاني)) من معطياتٍ علميّة وما أنتجه من رؤىً ونظريّات تتيح لنا الوقوف في وضعيّة أفضل للمُراقَبة والرصد، فإنّ عمليّة الرصد تبدأ من ((العالَم المُظلم)) لِما قَبل التاريخ، الذي يمتدّ إلى ملايين الأعوام، والذي أفضت صيرورته إلى تجلّي الحضارات القديمة لآلاف الأعوام منذ اختراع الكتابة إلى العصر الهيلنستي، في بلاد الرافدين وبلاد النيل والبحر الميديتيراني ونهر الهندوس وعلى طول ضفاف النهر الأصفر هوانغ هو.
في محاولةٍ لرصْدِ خيط السَّيْرِ البشري، نبدأ من العصر المحوري حيث يبرز الأساس الروحي للبشريّة. فوفق ياسبرس، مع سقوط الإمبراطوريّة الفارسيّة يبدأ العصر الهيلنستي، من حيث إنّ الإسكندر الأكبر أَطلق مشروعًا أُمميًّا سَمَحَ لأُمم العصر المحوري أن تتواصل وتتفاعل وتتبادل الأفكار والتمثّلات.
حَدَثَ تحوُّلٌ عميق في ثقافات أُمم ملتقى قارّات العالَم القديم، وذلك تفاعلًا مع صعود الإمبراطوريّة الرومانيّة. في هذا الغمار، أصيبت أغلب الثقافات بحالة ضمور وفَقدت قدرتَها على المقاومة لأسبابٍ يتعذَّر سرْدها الآن. تلاشى ((النسق الهيلنستي)) مع نشأة القسطنطينيّة في غمار ((النسق القسطنطيني))، تأسَّست الإمبراطوريّة الإسلاميّة (العربيّة)، ومعها الإمبراطوريّة اليهوديّة (الخزريّة) جنبًا إلى جنب مع الإمبراطوريّة المسيحيّة (الرومانيّة). على مدى ألف عام أو ما يُسمّى ((القرون الوسطى)) تناسلت عشرات الإمبراطوريّات والممالك باسم الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة. في الإمبراطوريّة العربيّة- الإسلاميّة نبغت نخبةٌ فتحت باب أثينا ونفضت الغبار عن الإرث الأثيني الفلسفي والعلمي، كما أنقذت بحسب المُتاح إرثَ الحضارات الأخرى ((لقد سبق للعرب أن قادوا العالَم في مرحلتَيْن طويلتَيْن من مراحل التقدُّم البشري))، يقول المؤرِّخ جورج سارتون في كِتابه ((مدخل إلى تاريخ العالَم)): الأولى طيلة ألفَيْ عام على الأقلّ قَبل اليونان، والثانية في العصور الوسطى لمدّة تسعة قرون تقريبًا، وليس ثمّة ما يَمنع العرب أن يقودوا العالَم مرّةً ثالثة في ((المستقبل)).
بعد ألف عام، تلاشى العصر القسطنطيني مع سقوط القسطنطينيّة، وحلَّ محلّه عصر النهضة. في هذا السياق، أمسكت الشعوب الجرمانيّة بزمام القيادة بعدما أَمسكت بزمام العقل، وبعد نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، عصر التكنولوجياـ وهو التطوّر الجديد الأوّل التامّ في المضمار الروحيّ أو المادّي منذ العصر المحوري.
ومن أوروبا الجرمانيّة بدأ التعمير في أمريكا التي تزامن اكتشافها مع عصر النهضة. ومثلما نقلت أوروبا الغربيّة حضارتها إلى إفريقيا وآسيا من خلال التوسُّع البرتغالي، البريطاني والفرنسي... ثمّ الأمريكي، تولّى الاتّحاد السوفييتي ولو بشكلٍ مُختلف نقلَ الحضارة الأوروبيّة إلى أوراسيا، ولا سيّما الصين وآسيا الوسطى وبلدان أوروبا الشرقيّة.
وهكذا، مع منتصف القرن العشرين، أمسى العالَم المُعاصر أكثر تواصلًا، بفضل التطوُّر التكنولوجي المعمَّم، وأصبح، بتعبير ياسبرس، ((وحدة فريدة من التواصُل))، نَشأ عنها ((توجُّه متنامٍ نحو وحدة سياسـيّة))، وذلك سواء بالقوّة في إمبراطوريّة عالميّة استبداديّة، أم عبر التوافُق في نظامٍ عالَمي (world order) مَبنيّ على القانون، وهذا ما حدث في نهاية الحرب الباردة تحت اسم ((العولمة)) بعد رحيل ياسبرس.
أصدر الفيلسوف إدغار موران في العام 2007 كتابه ((أين يسير العالَم؟)) وفي العام نفسه، كما لو أنّه يقدِّم جوابًا أو يقرع ناقوس الخطر، أَصدر كتابه ((نحو الهاوية)). ولأنّ في عصرنا الحالي قِسطًا وافرًا من العصر الذي سبقه، يبقى السؤال: متى تخرج الأمم من ذاكراتها الضيّقة إلى تاريخها الكلّي؟ وكيف يتمّ القطع الإبيستيمولوجي مع التمثّلات المحليّة للماضي؟ وما هو العائق الإبيستيمولوجي الذي يحرم البشر من تمثُّل تاريخهم الكلّي؟ وهل سيكون للفضاء الجيوسياسي النّاطق باللّسان العربي دَورٌ إيجابيّ في بناء هذا الإدراك؟
كارل تيودور ياسبرس
(Karl Jaspers)
(1969 - 1883)
بروفيسور في الطب النفسي
أحد فلاسفة ألمانيا المعدودين في القرن العشرين
ولد في أولدنبورغ بألمانيا
ينتمي إلى التيار المؤمن بالفلسفة الوجودية
من أشهر أعماله الباثولوجيا النفسية العامة.
* شاعر وباحث من الجزائر
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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