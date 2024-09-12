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حول تصدير أدبنا وكيف يحيا 2/2

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) دراسة البيئة والحياة
أما عن المنبع الثالث فلسنا - بطبيعة الحال - نفرض على أدبائنا أن يحيطوا أنفسهم ببيئات أولئك الأدباء المقلدين، فلكل أديب بيئته وحياته الخاصة، وإنما نريد أن يلتفتوا إلى بيئتنا وحياتنا ويصورونها تصويرًا صحيحًا صادقًا، وأكبر الظن أن الأدب الحجازي في صورته الجديدة وثوبه القشيب بعد الحرب سيحقق من النظرية القائلة ((أن الأدب صورة للحياة)). أكثر مما حقق من قبل، وأن الأدباء سينغمسون في بيئتهم يدرسونها ويجوسون خلالها فاحصين مستلهمين متصورين حتى إذا امتلأت أذهانهم بالأفكار ونفوسهم بالإحساسات وزخرت صدورهم بالعواطف وأفعمت مخيلاتهم بالصور، برز ذلك كله على القرطاس قصصًا تصف مجتمعنا وتصور حياتنا في دقة وأمانة كما هي أو كما كانت أو كما يجب أن تكون.
الاتجاه النفساني
وإذا كان الأدب في جوهره تصويرًا ناطقًا للحياة النفسية تخاطب به النفس الإنسانية؛ فما أجدر بأدبائنا أن يدرسوا النفوس التي يصورونها والنفوس التي يخاطبونها دراسة تحليلية دقيقة، ولا يتسنى لهم ذلك إلا إذا كانوا على دراية بالشعور واللاشعور والتصور والخيال والعواطف والانفعالات والميول والوجدانات والغرائز والنزعات؛ وما إلى ذلك مما يضمه علم النفس الذي دخل فروعًا كثيرة من فروع الحياة، والذي غزا الميدان الأدبي في الشرق والغرب. وهذا الاتجاه النفساني من شأنه أن يعين أدباءنا على أداء رسالتهم في الحياة وعلى توجيه النفوس وصقلها ومعالجة نقاط الضعف في المجتمع، ومن يدري فلعلهم - حين يتجهون هذا - يكتبون لنا قصصًا نفسية مؤثرة مبنية على الدرس النفسي والتحليل السيكولوجي.
النقد الأدبي
ويجب أن يحتل النقد الأدبي مكانًا خصيبًا في ميدان النشاط الأدبي في الحجاز، وعلى أدبائنا أن يفسحوا المجال للنقد النزيه الصادق، وعلى النقاد والناشرين حماية السوق الأدبية من الأدب الرخيص فهو كالوباء يفسد القراء، وعليهم أيضًا أن يحاربوا الضعف الأدبي بمختلف مظاهره؛ كالتقليد الأعمى وفسولة الرأي، وهلهلة النسيج، وعقم الخيال، ووهن العاطفة، وكذبها وما إلى ذلك مما يهوي بالأدب إلى الحضيض.
عوامل أخرىتلك هي عوامل النهوض والإحياء التي ذكرنا في خلالها بعض مظاهر الضعف عند المنتجين، وثمت عقبات أخرى تقف في سبيل تقدم الأدب كالجو الحار المتقلب الذي لا يساعد على الإنتاج، وكالجهل الفاضح عند معظم المستهلكين وكالفلسفة العملية التي سارت على نهجها أمتنا، ويمكننا التغلب على هذه الصعاب بالصبر والجلد وانتشار الثقافة والمرونة النفسية والعقلية.
أدبنا والتصدير
وإذا أردنا أن يكون بيننا وبين الأقطار العربية تجاوب أدبي وثقافي نصدر إليها أدبنا كما نستورد منها ثقافتها وإنتاجها الروحي والفني، فعلينا أن نسلك سبيل النهضة الأدبية التي ذكرنا عواملها، وأن نجعل من أدبنا غذاء جيدًا مختلف الألوان صالحًا لنفوسنا نتذوقه فنستسيغه ونهضمه، ونمضي في هذه السبيل حتى إذا شعر أدباؤنا الشبان بأنهم قد أصبحوا مهرة في فن من الفنون التي عالجها الأدب الحجازي من قبل، أو لون من هذه الألوان الجديدة التي أشرنا إليها، وأحسن نقاد هذا الأدب بصلاح ما ينتجون للتصدير، كان من حقهم أن يجتازوا بأدبهم حدود بلادهم.
على أن لبعض أدبائنا الموهوبين وثبات أدبية مشكورة، تنم عن ملكات جيدة ومواهب حسنة يستطيعون بها أن يشتركوا في زحمة الحياة الأدبية التي تعج بتيارات قوية في مصر والشام والعراق، على شريطة أن يراعوا الجدة والقوة والاختيار وسنة التطور، فأدب المقالة، يتراجع اليوم أمام أدب القصة الذي يتقدم بخطى ثابتة في الشرق العربي، ولا غناء في مقالة لا تبنى على الأفكار الدسمة والعواطف القوية أو التحليل الدقيق، ولا رجاء في أدب المناسبات ولا فائدة في الأشعار التي يقل حفلها من الشعور والخيال، وعلى الأدباء المصدرين بعد ذلك أن يهيؤوا لأنفسهم جوًا من الدعاية مع ملاحظة أن الجودة والجاذبية الفنية خير دعاية.
1946*
* ناقد وكاتب سعودي ((1920 - 2011))

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