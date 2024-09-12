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أسطورة العيش الهانئ في العالم

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كان صوت الفيلسوف وعالِم الاجتماع الفرنسيّ إدغار موران Edgar Morin في كتابه Changeons de voie ، والذي يُمكن اعتباره بياناً للعيش الهانئ في هذا العالَم الذي ازداد منسوب توحّشه وتدميره لمحيطه، بمثابة خريطة طريقٍ مُفترضة لعالَمٍ آخر لا بدّ إذا ما اتُّبعت خطوطها، من الانتقال بالعالَم من حالة التوحُّش التي بلغها إلى حالة الأخوّة الإنسانيّة الحقيقيّة والسلام والعدل والعدالة على المستوى العالميّ. وإذ أُلحق عنوانُ كتاب موران هذا بآخر فرعيّ له هو: "دروس من فيروس كورونا"، فذلك توقاً إلى استخلاص العِبَر وإنقاذ البشريّة قَبل فوات الأوان.
لم يكُن صوت إدغار موران الوحيد في هذا الإطار بالطبع، إذ إنّ موران وكثيرين غيره، من عرب وأجانب، كانوا قد رفعوا الصوت منذ عقودٍ استنكاراً للحالة التي وصلتْ إليها البشريّة، حين راحَ يتكشّف شيئاً فشيئاً تهافُت وعود النّظام العالميّ الجديد بالسلم والرفاه ورغد العيش، بحيث لم تكُن كورونا إلّا محطّة عُوِّل على استخلاص الدروس منها تأكيداً على صوابيّة كلّ الرؤى السابقة، الفلسفيّة والفكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والأدبيّة والفنيّة.. وغيرها، التي نبَّهت من المَسارِ المُقلق للنظام العالَمي الجديد وتداعياته منذ أواخر الألفيّة الثانية على وجه التحديد.
في كتابه المذكور يتساءل موران: "هل سنتمكّن من تنظيم الاقتصاد العالَمي، والحدّ من قوّة الرأسماليّة المفرطة، وإصلاح الأنظمة المصرفيّة، والسيطرة على المضاربة في الأسهم، ومنع التهرُّب الضريبي؟ هل سنَجد مبادئَ اقتصادٍ يقوم على صفقة جديدة من الانتعاش البيئي والإصلاح الاجتماعي من شأنها أن تُفضي إلى تراجُع الرأسماليّة المفرطة والحدّ من عدم المساواة؟".
الجواب نقرأه في الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة التي تَلتْ انحسار جائحة كورونا والتي يشهد العالَم بأسره فصولها، والتي جاءت كاستكمالٍ للأزمات التي سبقت زمن كورونا بأشواط، والتي لخَّص برتران بادي أسبابها بعنوانٍ واحدٍ هو "الهَيْمنة"؛ أي إخضاع العالَم للهَيْمَنة بطريقةٍ أشدّ ضراوة، ومن خلال أساليب تتّسم بالطّابع "العِلمي" على حدّ تعبيره، "حيث كان يتمّ "تطهير"، وربّما بشكلٍ نهائي، "العالَم الثالث" من أيّة توجّهات تعود إلى النهج الدولاني والاشتراكي والتي تُذكِّر بعدوى النموذج السوفياتي(..) [و] الإعداد لنظامٍ عالَمي جديد يسود فيه اقتصادُ السوق، وبالتالي يعيش تحوّلاً قويّاً في اتّجاه نموذج الديمقراطيّات الغربيّة"( الهيمنة على المحكّ، تر. د. جان جبّور، ط1، بيروت، مؤسّسة الفكر العربيّ، ص 153).
فرحنا نشهد ارتفاعاً كبيراً في الواردات في دولة الإكوادور، وإفقاراً لصِغار المُزارعين في غانا، وأزمات الشركات الصغيرة والمُتوسّطة، وتفاقُماً للبطالة، وتدهوُراً في الخدمات العامّة الأساسيّة في البلدان التي ينعدم فيها الأمن البشري المتزامن مع انتهاء الدعْم للضروريّات الأساسيّة، وتراجُعاً في القوّة الشرائيّة ...إلخ؛ وهي كلّها مظاهر أو نواتج للهيْمَنة العالميّة التي وُوجِهت أدواتها (مثل منظّمة التجارة العالميّة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة الدول الصناعيّة السبع...) باحتجاجاتٍ اجتماعيّة وعالميّة وعبر وطنيّة: احتجاجات فنزويلا في (فبراير) 1989، في مُواجَهةِ خطّة التكيُّف الهَيكلي، واحتجاجات في تونس في (ديسمبر) 1983، وفي المغرب في (يناير) 1984، وفي مصر في العام 1986، ثمّ في ساحل العاج والغابون في (فبراير) 1990، وفي زائير في (ديسمبر) 1990، وفي زامبيا في (يونيو) 1991، وفي ملاوي في (مايو) 1992...إلخ.
"علماويّة" البرامج النيوليبراليّة
"علماويّة" البرامج النيوليبراليّة والسياسات الماليّة والنقديّة للاقتصادات المتقدّمة التي اتّبعها صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ وغيرهما من المؤسّسات الدوليّة في مساعدة البلدان على النهوض من عثراتها الاقتصاديّة، سرعان ما كانت تُظهر تمثيلها للمصالح الدوليّة الكبرى، وتنمّ عن فشلِ وصفاتها؛ إذ أفضت هذه السياسات المتمثّلة في تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات استشاريّة تقييميّة إلى حالاتِ تعثُّرٍ اقتصادي للبلدان التي لجأت إليها. ففي أكثر من دولة في العالَم كان يُصار إلى الدّفع بالبلد المتعثّر اقتصاديّاً إلى الاستدانة والقيام بإجراءات تقشّفيّة تسبَّبت بانهيارٍ كبيرٍ جدّاً لعُملته وبتمركزٍ كبير للثروة وتفشّي الفساد، فضلاً عن تراجُع الموادّ المدعومة من الدولة والانخفاض في الأجور والبطالة وغيرها من الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فالمُلاحظ مثلاً أنّ الدول الأكثر استدانة من صندوق النقد الدوليّ على مستوى العالَم هي نفسها من أكثر الدول التي تعاني من أزمات اجتماعيّة وسياسيّة، من دون أن يعني ذلك عدم مُعاناة دول عربيّة وأجنبيّة عديدة أخرى من هذه الأزمات، وأبرزها لبنان مثلاً، وإن كانت غير مُدرَجة ضمن تلك القائمة.
يأتي ترتيب أكثر 10 دول استدانةً من صندوق النقد الدوليّ على مستوى العالَم (المنشور بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2024 على موقعه الرسميّ) كالآتي: الأرجنتين 43 مليار دولار- مصر 14.93 مليار دولار - أوكرانيا 12 مليار دولار- باكستان 7.74 مليارات دولار- الإكوادور 7.72 مليارات دولار- كولومبيا 4.34 مليارات دولار- أنغولا 4 مليارات دولار- كينيا 3.4 مليارات دولار- جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار- غانا 2.74 مليار دولار.
بالتالي، مَن منّا لم يُعايِن تظاهرات مئات الآلاف من الأرجنتينيّين في بوينس آيرس وغيرها من المُدن في الأرجنتين التي جرت في نيسان/ إبريل 2024، احتجاجاً على السياسات التقشّفيّة للرئيس خافيير مايلي ودفاعاً عن مجّانيّة التعليم العامّ؟ أو ثورة يناير2011 ، و"جمعة الغضب" في أيلول/ سبتمبر 2020 احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشيّة في مصر التي تُعاني من أزمة كهرباء ومن أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ عقود تسبَّبت بتآكُل مدّخرات المصريّين؟ أو "ثورة الحريّة والكرامة" في أوكرانيا أو احتجاجات "يورو ميدان" (نسبة إلى ميدان الاستقلال في وسط العاصمة كييف) التي اندلعت في كانون الثاني/ يناير 2013 واستمرّت حتّى أواسط 2014، قَبل أن نشهد الهجوم الروسي عليها في 24 شباط/ فبراير 2022 والذي لم تنتهِ فصوله بعد؟ أو سلسلة الاحتجاجات والإضرابات في باكستان بين 19 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020 و23 كانون الثاني/ يناير2021 ضدّ نظام عمران خان وحكومته، وتلك التي قامَ بها أنصار عمران خان في شباط/ فبراير الفائت احتجاجاً على ما اعتبروه تزويراً لنتائج الانتخابات؟ أو سلسلة الاحتجاجات العنيفة ضدّ السياسات الاقتصاديّة لرئيس الإكوادور غويلرمو لاسو ، التي بدأت في 13 حزيران/ يونيو 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والموادّ الغذائيّة ؟ أو الاحتجاجات الكولومبيّة التي بدأت في 28 نيسان/ أبريل 2021 ضدّ زيادة الضرائب وتعديل الرعاية الصحيّة الذي اقترحته حكومة رئيس كولومبيا إيفان دوكي؟ أو مشهد آلاف المُتظاهرين في أنغولا (ثاني أكبر دولة منتجة للنفط الخامّ في أفريقيا) بعد أسبوع من اندلاع اشتباكات بسبب خفْض دعْم البنزين وزيادة أسعار الوقود ومقتل خمسة أشخاص على الأقلّ؟ أو الاحتجاجات الدمويّة في كينيا ضدّ مشروع قانون جديد للضرائب ( من بينها ضريبة القيمة المُضافة على الخبز بنسبة 16% وضريبة على السيّارات بنسبة 2.5% ) والتي نتجت عنها أعمالُ عنف سقط جرّاءها عددٌ من القتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت؟
وماذا عن الاضطرابات التي اندلعت في جنوب أفريقيا في يناير2023 احتجاجاً على أزمة الطّاقة في البلاد واستمرار الانقطاع المُبرمَج للتيّار الكهربائي، وقَبل ذلك في يوليو2021، بسبب سجْن الرئيس السابق جاكوب زوما، التي سرعان ما تحوَّلت إلى احتجاجات على اتّساع الفقر وعدم المُساواة، أو التظاهرات والاحتجاجات في العاصمة الغانيّة أكرا في سبتمبر2023 بسبب الصعوبات الاقتصاديّة، وارتفاع تكاليف المعيشة وقلّة فرص العمل في ظلّ أسوأ أزمة اقتصاديّة عرفتها هذه الدولة المُنتجة للذهب والنفط والكاكاو، منذ عقودٍ، بسبب تصاعُد الدَّين العامّ...
لعلّ من بين أكثر المشاهد تعبيراً عن ارتباط الفساد السياسي بالطبقات الحاكمة من جهة، وبالفقر واللّامساواة من جهة ثانية، ناهيكم بارتباط ذلك كلّه بالرأسماليّة العالميّة في غالبيّة دول العالَم الثالث، لعلّه مشهد يعود إلى شهر يوليو من العام 2022، والذي شاهدنا فيه مواطنين يتجوّلون في قصر رئيس سريلانكا "غوتابايا راجاباكسا" ويسبحون في مسبحه، فيما يُفرغ آخرون أدراج خزانة من محتوياتها مستولين على مقتنيات خاصّة بالرئيس ومُستخدمين حمّامه الفاخر.. كتعبيرٍ عن الحالة البائسة للسكّان والفوارق الطبقيّة الهائلة بينهم وبين الطبقة الحاكمة.
ولمّا كان البنك الدوليّ قد حذَّرَ في مارس من العام 2023 من أنّ "معدّلات النموّ الآجل للاقتصاد العالمي ستنخفض حتّى 2030 إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، ما سيؤدّي إلى ظهور "حلقة مفقودة" في التنمية الإنتاجيّة"، ولمّا كان قد توقَّع أن ينخفض ​​متوسّط ​​نموّ النّاتج المحلّي الإجمالي العالَمي المُحتمل بين الأعوام 2022 و2030 بنحو الثلث عن المعدّل الذي كان سائداً في العقد الأوّل من هذا القرن إلى 2.2% سنويّاً، وبأنّ الانخفاض بالنسبة إلى الاقتصادات النّاشئة سيكون حادّاً بالقدر نفسه من 6% سنويّاً بين عامَيْ 2000 و2010 إلى 4% سنويّاً خلال الفترة المتبقّية من هذا العقد، لا بدّ لنا من أن نتوقّع مزيداً من الخراب لبلداننا، ومزيداً من الجشع النيوليبرالي، للتعويض عن خسارات الاقتصاد العالمي، وذلك بعكس ما طمح إليه كلّ مَن راهنَ على استخلاص العِبر من أزمة كورونا لمصلحة الإنسانيّة جمعاء. ولعلّ ما يجري في غزّة الآن منذ حوالى 10 أشهر، غزّة العائمة على مخزون غازٍ طبيعي يمتدّ إلى شواطئ لبنان وسوريا، والتي أصبحت حتّى تاريخ كتابة هذه السطور عائمة على جثث وأشلاء أكثر من 38153 شهيداً، لهو خير دليل على ما نذهب إليه.
*مؤسّسة الفكر العربي
*ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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