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ما هو الحب ؟

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في محاولة ابن حزم تحديد ماهية الحب وتصوير حقيقته، يبلغ الصراع بين الواقعية والميتافيزية أعلى ذرواته.. ومرد ذلك إلى ما قلناه سابقًا من الصراع بين طبيعته الأدبية ذات المنطلق الواقعي وطبيعته الفلسفية ذات المنطلق الميتافيزي النابع من مفهوم الحب عند قدماء الفلسفة اليونانية.
يبدأ الكلام في ماهية الحب بطريقة أدبية تنزع نزعة رومانطيقية واقعية، حيث يقول: الحب - أعزك الله - أوله هزل وآخره جد.. دقت معانيه عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة..
ولكن، ما إن يمضي قليلًا حتى تعتاده نزعة العصر يومئذ، وهي النزعة الفلسفية المولعة بوضع التعاريف للأشياء والمعاني.. فلا بد - إذن - من أن يضع تعريفًا منطقيًا لماهية الحب.. وهنا تسيطر الفلسفة اليونانية القديمة، فإذا هو يرجع إلى المفهوم الميتافيزيقي عن هذه الفلسفة، القائل إن الحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع.. ومن هنا يرجع في تفسير الحب والبغض بين الناس، إلى مدى ما يكون من اتصال أو انفصال بين النفوس في عالمها العلوي.. ولكنه حين يشرح سر الاتصال والانفصال يستند إلى ظاهرة من الظواهر الواقعية الدياليكتيكية في الحياة والطبيعة، وإن لم يكن متنبهًا إلى ذلك قطعًا، إذ يتحدث عن التمازج والتباين في المخلوقات، وتنافر الأضداد وموافقة الأنداد، بل يشير إلى التنازع حتى بين المتشابهات ذاتها.. ومن عجب أنه حين يعود إلى هذه الظاهرة بالذات في باب علامات الحب نرى عنده ملاحظة فكرية دقيقة لعلها عفوية، تشير إلى إدراكه الغامض لقانون رد الفعل المتبادل بين المتناقضات المعبر عنه بوحدة المتناقضات، إذ يذكر من علامات الحب ((علامات متضادة)) ثم يعقب ذلك بالشرح قائلًا: ((والأضداد أنداد، والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادها، ووقفت في انتهاء حدود اختلافها، تشابهت)).. ((فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فعل فعل النار إلخ...)).
وعلى كل حال، نرى ابن حزم في تعريفه للحب على الطريقة الفلسفية، يقول إن الحب يأتي من جهة النفوس في عالمها الروحاني العلوي، لا من الجهة الجسمانية للإنسان، ولكن حين يسترسل بعد ذلك خلال فصول الكتاب (طوق الحمامة)، في أحاديثه الوجدانية وفي عرض تجاربه وتجارب أصحابه؛ نراه وقد ذهل عن تعريفاته وتحليلاته الفلسفية، ووضع قضية الحب في مكانها الإنساني الواقعي المرتبط بالمادة الحية ارتباطه الطبيعي الأصيل..
يؤكد ابن حزم في طوق الحمامة، نظرته الأخلاقية للحب، في حين يعرض تجارب واقعية تناقض المفهوم الأخلاقي المتعفف الذي يؤكد تمسكه به.. وفي رأيي أن لا تناقض في هذا، بل إن توكيده للمفهوم الأخلاقي وإصراره على الرجوع إليه في معظم الأبواب، إنما هو تعبير عن رد الفعل الطبيعي لشيوع الانحلال الاجتماعي الذي يحدثنا عنه بصورة غير مباشرة، حين يسرد الحوادث الواقعية التي تناقض مفهومه الأخلاقي.. ولذلك، يمكن القول إن ((طوق الحمامة)) يتضمن نقدًا حادًا للأوساط الاجتماعية العليا في عصر ابن حزم، ففي ((باب السفير)) مثلًا يقدم نماذج صارخة من فضائح القصور يومئذ..
يضاف إلى ذلك أن الكتاب بجملته صورة أدبية حية متكاملة الأجزاء تصف نواحي عدة، فكرية واجتماعية ووجدانية، من حياة المجتمع الأندلسي في ذلك العصر.
يبدو للباحث المتذوق أن عنصر الصدق والصراحة في التعبير عن ذلك المناخ الوجداني المتوتر الذي كتبت الرسالة تحت وطأته، هو أظهر عناصر القيمة الفنية التي تميز طوق الحمامة بوصفه عمل أدبي يعبر عن أعمق ظاهرة إنسانية وجدانية، هي الحب..
وعنصر الصدق - بالأخص - نابع في الرسالة من المعاناة الذاتية، ومن عمق الأثر الذي تركته هذه المعاناة في الحياة الوجدانية الزاخرة بالانفعالات الحادة عند ابن حزم..
وقد ساعده على الاستفادة من هذه الينابيع الذاتية في صنيعه الأدبي هذا، أنـه يملك الأداة التعبيرية بتمكن وثيق.. وأداته التعبيرية هذه متأثرة بطابع شخصيتـه الصريحة، وكذلك بطابع مذهبه الظاهري، الذي يقوم في طبيعته على اعتماد البساطة ومجانبة الالتواء والتعقيد والتمحل، وهذا ما يمكن أن يفسر أسلوبه النثري المرسل المتحرر من قيود الزخارف الشكلية البديعية، مع أصالة في موهبته الأدبية عززتها ثقافة فنية ولغوية مكتنزة راسخة..
والأصل في كل ذلك أن الرجل يملك حسًا جماليًا مرهفًا اكتسبه من نشأته المترفة بين ألوان شتى من الجمال ولا سيما الجمال النسوي في الجواري العديدة تزخر بها قصور أبيه في قرطبة.. وهذه النشأة بقدر ما أرهفت حسه الجمالي وثقفت ذوقه، شحنت حياته العاطفية كذلك بأغزر الطاقات التي تمنح الموهبة الأدبية حيوية وخصوبة وحرارة. فهو يخبرنا في طوق الحمامة ذاته عن معاناته الحب مرارًا، وعن صنوف من الجمال أحبها في هذه الجارية وتلك، وعن وسائل الضغط والمراقبة عليه في أيام صباه وإحاطته بالعيون ترصد سلوكه وتراقب علاقاته بفتيات القصر، حتى أدركته المراهقة في مثل هذا الجو الحافل بالمغريات المثيرات من جهة، والملبد بأسباب الكبت الخانق من جهة ثانية..
ويبدو أن فوران العاطفة مع الحرمان والكبت بحكم التربية المحافظة الشديدة التزمت، قد أوجدا في الرجل حاجة إلى مسرب وجداني، فلما ملك أداته التعبيرية بالثقافة المتينة المتعددة الجوانب، ولما زادته ظروف المحنة ضغطًا روحيًا عنيفًا، كانت هذه الرسالة هي المسرب الوجداني للتعبير عن كل ذاك التراكم الذي بلغ من الزخم حد الانطلاق في شبه ثورة فنية وجدانية لا تزال حتى اليوم شاهد عصرها.
1980*
* باحث وأكاديمي لبناني ((1910 - 1987)).

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