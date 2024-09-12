10% زيادة تكلفة خرق البيانات بالمؤسسات

بلغت تكلفة خرق البيانات للمؤسسات في الشرق الأوسط 32.80 مليون ريال سعودي في عام 2024، مسجلًا زيادة بنحو 10% خلال هذا العام، من 29.90 مليون ريال سعودي في عام 2023.

وذكر تقرير تكلفة خرق البيانات السنوي من شركة IBM، إلى أن العوامل الثلاثة الرئيسية التي أدت إلى زيادة تكاليف خرق البيانات للشركات المحلية كانت نقص المهارات الأمنية وعدم الامتثال للوائح وتعقيد نظم الأمن.

مقدار الخسائر

أدت التكاليف التي تكبدها العملاء جراء فقدان الأعمال وعمليات الكشف والتصعيد والاستجابة والإخطار بعد الخروقات أيضًا إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية على أساس سنوي في المنطقة، حيث تفاقمت الأضرار الجانبية الناجمة عن خروقات البيانات. وتماشيًا مع اتجاهات عام 2023، استمرت تكاليف فقدان الأعمال (توقف العمليات وفقدان العملاء وتلف السمعة، وغير ذلك) في تصدر قائمة التكاليف، حيث بلغت في المتوسط 12.84 مليون ريال سعودي لكل خرق في عام 2024، مرتفعةً من 10.02 مليون ريال سعودي في العام الماضي. وتبع ذلك تكاليف استجابة العملاء بعد الاختراق عند 9.01 مليون ريال سعودي في عام 2024، مقارنة مع 8.86 ملايين ريال سعودي في عام 2023، وتكاليف الكشف والتصعيد بواقع 8.42 مليون ريال سعودي، مقارنة مع 8.36 ملايين ريال سعودي في العام السابق، وتكاليف الإخطار عند 2.53 مليون ريال سعودي، مرتفعةً من 2.36 مليون ريال سعودي.

أبرز القطاعات

وتشير نسخة عام 2024 من التقرير إلى أن قطاع الطاقة استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي تكاليف خرق البيانات في المنطقة، حيث وصل متوسط التكلفة لكل خرق إلى 36.90 مليون ريال سعودي. واحتل القطاع المالي في المنطقة المرتبة الثانية، بمتوسط تكلفة 35.81 مليون ريال سعودي لكل خرق، بينما جاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بمتوسط تكلفة 34.52 مليون ريال سعودي.

نقص موظفي الأمن السيبراني

عند تحليل التكاليف التي تتكبدها المؤسسات المحلية، وجد التقرير أن نقص مهارات الأمن السيبراني يساهم في زيادة متوسط تكاليف خرق البيانات بنحو 1.62 مليون ريال سعودي. ويسلط هذا الأمر الضوء على الحاجة الملحة للشركات لسد الفجوة المتعلقة بنقص الموظفين.

عدم الامتثال

من العوامل الأخرى التي ذكرها التقرير هو عدم الامتثال للأنظمة، مما ساهم في تكبد الشركات خسائر تزيد عن 1.25 مليون ريال سعودي بسبب خرق البيانات. وكان العامل الثالث هو تعقيد أنظمة الأمن السيبراني، والتي بلغ متوسط تكلفتها 975 ألف ريال سعودي.

نواقل الهجوم الأولية الرئيسية

كانت بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة هي ناقلات الهجوم الأولية الأكثر استخداماً بنسبة 19%، ومثلت متوسط تكلفة قدره 33.60 مليون ريال سعودي لكل خرق. تليها الهجمات الثغرة الأمنية الفورية بنسبة 16% مع متوسط تكلفة بلغ 32.31 مليون ريال سعودي لكل خرق. وجاء في المرتبة الثالثة عمليات التصيد الاحتيالي مع متوسط تكلفة بلغ 34.75 مليون ريال سعودي لكل خرق، واختراق البريد الإلكتروني للشركات (32.15 مليون ريال سعودي) وسوء تكوين السحابة (30.62 مليون ريال سعودي)، حيث مثلت كل منها 10% من إجمالي الحوادث. وجاءت الهندسة الاجتماعية في المرتبة الرابعة بمتوسط تكلفة 36.05 مليون ريال سعودي لكل خرق واستحوذت على 8% من الخروقات التي تمت دراستها.

خرق البيانات وتخزينها

ذكر تقرير عام 2024 أن الخروقات التي تنطوي على بيانات مخزنة عبر بيئات متعددة بلغ متوسط تكلفتها 34.23 مليون ريال سعودي، بينما بلغ متوسط تكلفة الخروقات في السحابة العامة 35.92 مليون ريال سعودي، حيث شكل كل نوع 31% من الحوادث المسجلة. تليها البيانات المخزنة في السحابة الخاصة، والتي بلغ متوسط تكلفة كل خرق فيها 30.66 مليون ريال سعودي، ثم الخروقات المحلية بمتوسط تكلفة بلغ 27.36 مليون ريال سعودي لكل خرق، وشكّل كل منهما 19% من إجمالي الخروقات. ويؤكد هذا على التأثير المالي الكبير للخروقات على المؤسسات، كما أنه يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير أمنية معززة لحماية المعلومات الحساسة عبر بيئات متعددة.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

شهدت المؤسسات في الشرق الأوسط التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية على تكاليف أقل لخروقات البيانات مقارنة بتلك التي لم تستخدمها، مع متوسط تكلفة بلغ 26.54 مليون ريال سعودي، مقارنة بتكاليف بلغ متوسطها 38.85 مليون ريال سعودي لكل خرق. وفضلاً عن ذلك، تعود هذه التقنيات بفائدة دورة حياة خرق البيانات، حيث كان لدى المؤسسات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية على نطاق واسع متوسط 198 يومًا لتحديد الخرق، و57 يومًا لاحتوائه، بينما كان لدى المؤسسات التي لم تستخدم هذه التقنيات وقتًا متوسطه 294 يومًا لتحديد الاختراق و78 يومًا لاحتوائه.

تكلفت خرق البيانات للمؤسسات في الشرق الأوسط 2024= 32.80 مليون ريال

تكلفت خرق البيانات للمؤسسات في الشرق الأوسط 2023= 29.90 مليون ريال

نسبة النمو= 10%

قائمة التكاليف لكل خرق بلغت في المتوسط خلال 2024 = 12.84 مليون

قائمة التكاليف لكل خرق بلغت في المتوسط خلال 2023 =10.02 مليون ريال

تكاليف استجابة العملاء بعد الاختراق 2024= 9.01 مليون ريال

تكاليف استجابة العملاء بعد الاختراق 2023= 8.86 ملايين ريال تكاليف الكشف والتصعيد 2024= 8.42 ملايين ريال

تكاليف الكشف والتصعيد 2023= 8.36 ملايين ريال

تكاليف الإخطار 2024= 2.53 مليون ريال

تكاليف الإخطار 2023=2.36 مليون ريال

أبرز القطاعات في خسائر اختراق البيانات:

قطاع الطاقة = 36.90 مليون ريال

القطاع المالي = 35.81 مليون ريال

القطاع الصناعي = 34.52 مليون ريال

تحليل التكاليف التي تتكبدها المؤسسات المحلية:

نقص مهارات الأمن السيبراني = 1.62 مليون ريال

عدم الامتثال للأنظمة= 1.25 مليون ريال

تعقيد أنظمة الأمن السيبراني= 975 ألف ريال

نواقل الهجوم الأولية الرئيسية

بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة = 19%

الهجمات الثغرة الأمنية الفورية = 16%

عمليات التصيد الاحتيالي = 34.75 مليون ريال سعودي

اختراق البريد الإلكتروني للشركات =32.15 مليون ريال

سوء تكوين السحابة =30.62 مليون ريال

الهندسة الاجتماعية = 36.05 مليون ريال.

خرق البيانات وتخزينها

الخروقات التي تنطوي على بيانات مخزنة عبر بيئات =34.23 مليون ريال

متوسط تكلفة الخروقات في السحابة العامة= 35.92 مليون ريال البيانات المخزنة في السحابة الخاصة= 30.66 مليون ريال

الخروقات المحلية = 27.36 مليون ريال