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صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

9/12/2024 11:39:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر.

موضوعات متعلقة داو جونز يرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية.. وخام برنت يناهز 72 دولارًا وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5% ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2% بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار.

وأضافت كوزاك“هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسب الحاجة...ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، وسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل”.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108669345

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