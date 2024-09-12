صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر.
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يرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية.. وخام برنت يناهز 72 دولارًا وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5% ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2% بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار.
وأضافت كوزاك“هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسب الحاجة...ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، وسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل”.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108669345
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