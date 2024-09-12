الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض الفائدة الأمريكية ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية.. وخام برنت يناهز 72 دولارًا

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إن صادرات روسيا من النفط الخام ومشتقاته انخفضت في أغسطس بمقدار 290 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي إلى 7 ملايين برميل يوميًا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021.

وبحسب تقريرها عن سوق النفط لشهر سبتمبر، أضافت الوكالة أن العائدات النفطية انخفضت في أغسطس بمقدار 1.6 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.

وانخفضت أسعار تصدير خام الأورال بمقدار يتراوح بين 3.5 و4 دولارات في أغسطس إلى 68.3 دولار للبرميل، مع تراجع أسعار خام برنت القياسي.

وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج روسيا من النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى 9.11 مليون برميل يوميًا، لكنها ذكرت أنه لا يزال أعلى بمقدار 130 ألف برميل يوميًا من الهدف المتفق عليه مع تحالف“أوبك+”.

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