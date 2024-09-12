داو جونز يرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مكاسبها خلال تداولات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق لانخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، فيما أظهرت بيانات أخرى تباطؤ سوق العمل.
وعند نهاية التعاملات، صعد“داو جونز” بنسبة 0.6% أو 235 نقطة عند 41096 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الصناعي منذ إغلاق جلسة 30 أغسطس (41563 نقطة).
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فيما ارتفع“إس آند بي 500” بنسبة 0.75% أو بما يعادل 41 نقطة عند 5595 نقطة، وزاد“ناسداك” بنحو 1% أو بما يعادل 174 نقطة عند 17569 نقطة.
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