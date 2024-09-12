داو جونز يرتفع عند الإغلاق ويتجاوز 41 ألف نقطة لأول مرة في سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مكاسبها خلال تداولات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق لانخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، فيما أظهرت بيانات أخرى تباطؤ سوق العمل.

وعند نهاية التعاملات، صعد“داو جونز” بنسبة 0.6% أو 235 نقطة عند 41096 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الصناعي منذ إغلاق جلسة 30 أغسطس (41563 نقطة).

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فيما ارتفع“إس آند بي 500” بنسبة 0.75% أو بما يعادل 41 نقطة عند 5595 نقطة، وزاد“ناسداك” بنحو 1% أو بما يعادل 174 نقطة عند 17569 نقطة.