تخارج المستثمرين يجعل العملات الرقمية أكثر الأسواق عالية المخاطر

شهدت صناديق العملات الرقمية أكبر تدفقات أسبوعية خارجة منذ مارس الماضي، بحسب شركة ((كوين شيرز))، حيث تشير الخسائر المتتالية إلى أن الأموال المتدفقة داخل وخارج صناديق ((بيتكوين)) المتداولة، على سبيل المثال، تظهر أنها تتجه إلى فقدان قوتها مع المستثمرين، ما يجعل العملات الرقمية أكثر الأسواق عالية المخاطر.

وأظهرت بيانات ((كوين شيرز)) أن المستثمرين الأمريكيين صرفوا 726 مليون دولار من صناديق استثمار العملات الرقمية، وهو أعلى رقم أسبوعي منذ مارس الماضي، وقالت ((كوين شيرز)) إن كل الاتجاه الهبوطي تقريباً يأتي من الولايات المتحدة، إذ وضع المستثمرون الأوروبيون بالفعل بعض الأموال في صناديق العملات المشفرة الأسبوع الماضي.

وشكلت صناديق الاستثمار المتداولة في ((بيتكوين)) الجزء الأكبر من النزف الأسبوع الماضي، إذ غادرت هذه المنتجات 643 مليون دولار، وخسرت صناديق ((إيثريوم)) نحو 98 مليون دولار أيضاً. وجاء معظم ذلك من صندوق ((غرايسيكل إيثريوم ترست)) القديم، الذي تم تحويله من صندوق مغلق إلى صندوق استثمار متداول فوري، عندما تمت الموافقة على تداول هذه المنتجات في يوليو الماضي.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات من ((فارسايد)) أن صناديق ((بيتكوين)) المتداولة في الولايات المتحدة سجلت الآن بصورة جماعية ثمانية أيام تداولاً متتالية من الخسائر، مع استرداد ما يقارب من 1.2 مليار دولار خلال تلك الفترة، تمت الموافقة على الأموال من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة في يناير بعد عقد من المحاولات. وأصبح سعر ((بيتكوين)) الآن أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي، والذي بلغ 73737 دولاراً، وفقاً لموقع ((كوين غيكو)).