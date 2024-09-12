إطلاق «برنامج مسرعات اينوك» لمعالجة التحديات في قطاع الطاقة

أطلقت مجموعة اينوك، ((برنامج مسرعات اينوك)) تحت مظلة المسرعات الحكومية، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه فرق العمل في كافة قطاعات المجموعة، وتشكيل الفرق لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها بالشراكة مع الجهات المعنية خلال 100 يوم من إطلاق هذا البرنامج، لتكون مجموعة اينوك بذلك من أوائل الجهات شبه الحكومية التي تطبق برنامج المسرعات الحكومية.

واستوحي برنامج مسرعات اينوك من برنامج المسرعات الحكومية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وصمم بشكل فريد لتمكين التعاون بين ألمع العقول في مجموعة اينوك مع الجهات ذات الصلة لمعالجة التحديات الحرجة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في إطار زمني قصير.

ولا يقتصر برنامج مسرعات اينوك على تحقيق الأهداف بسرعة، بل يهدف أيضاً إلى إعادة تعريف مستقبل القطاع، حيث يشمل البرنامج مشاركة أربعة فرق عمل تضم 20 موظفاً، للتعامل مع التحديات في قطاعات البيئة والاستدامة، والشباب، والمالية، وقطاع الزيوت.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: ((يشكل برنامج اينوك للمسرعات خطوة مهمة تنضوي تحت مظلة المسرعات الحكومية وتهدف لتمكين موظفينا الموهوبين من تحديد التحديات التي تواجهها قطاعات المجموعة، والعمل بروح الفريق الواحد لدراسة هذه التحديات ووضع الخطط والأطر لتجاوزها.

إن إطلاق هذا البرنامج يمثل جزءاً لا يتجزأ من جهود المجموعة لتطوير قطاع الطاقة في الدولة وإرساء معايير جديدة فيه)). ويأتي إطلاق برنامج مسرعات اينوك في إطار استراتيجية المجموعة التي ترتكز على خمس ركائز استراتيجية، وتهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً من خلال مواصلة التركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق التقنيات الرقمي. وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز، تشمل: التطوير الاستباقي، وتطوير الأصول، والعميل أولاً، وتكامل سلسلة القيمة والنمو، وحلول الطاقة المتنوعة.