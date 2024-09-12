«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعزز دعمها ريادة الأعمال

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اختتام الدورة الثانية من برنامج ((رامب-آب))، والذي يأتي في إطار جهود الشركة لتقديم مزيد من الدعم للجيل القادم من رواد الأعمال والشركات الناشئة في الدولة. وتم إطلاق البرنامج في العام 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد في الدولة، ويقدم دورات تدريبية لرواد الأعمال الذين يقدمون مبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الدولة.

واختُتمت الدورة الثانية من البرنامج بتنظيم يوم العرض التقديمي في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، دولة لريادة الأعمال، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتتعاون الشركة في تنفيذ البرنامج مع مؤسسة C3 وهي مؤسسة اجتماعية مقرها دولة الإمارات وتدعم رواد الأعمال في المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وشارك المئات من رواد الأعمال الطموحين في الدورة الثانية من البرنامج والذي تضمن دورات تدريبية عبر الإنترنت حول مهارات ريادة الأعمال. ووصلت نسبة مشاركة النساء إلى 43% من إجمالي المشاركين في البرنامج، إضافة إلى 29 شركة محلية.

وبعد عملية التقييم، تم اختيار 10 من رواد الأعمال للمشاركة في المرحلة النهائية والتي شملت تدريبات وتوجيهات خاصة حول استراتيجيات الأعمال المستدامة من قِبل خبراء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومؤسسة C3.

وقامت لجنة التحكيم باختيار شركة The Surpluss في المركز الأول وAMP وAR Engineering في المركز الثاني والثالث على التوالي خلال يوم العرض التقديمي.

وقالت علياء المزروعي، ((إن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص ورواد الأعمال في مسيرة تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار المستدام. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 95% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الإمارات، ويعمل فيها 86% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص)).

وأضافت: ((إن شراكتنا المثمرة مع ((الإمارات العالمية للألمنيوم)) ستسهم في تعزيز رؤية الدولة الرامية إلى التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار. وتعمل وزارة الاقتصاد على مواصلة تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال في الدولة، بما يدعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال بأن تصبح الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول العام 2031)).

وتابعت: ((شهدت النسختان الأولى والثانية من برنامج ((رامب-آب)) حضوراً قوياً لرواد الأعمال الإماراتيين، وذلك بمشاركة أكثر من 124 رائد أعمال، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في دعم ريادة الأعمال الوطنية وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال من مواطني الدولة تساعدهم على النمو والازدهار، كما أسهمت النسخة الثانية من البرنامج في تشجيع رائدات الأعمال الإماراتيات على تأسيس الأعمال وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة مشاركة رائدات الأعمال في هذه النسخة إلى 43% من إجمالي المشاركين)).

ومن جانبه قال عبدالناصر بن كلبان: ((نلتزم بدعم أهداف الإمارات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويُعد برنامج ((رامب-آب)) منصة لتمكين رواد الأعمال المبتكرين لإطلاق أعمالهم التي تعتمد على مبادئ الاستدامة، وتسهم في خلق قيمة إضافية للمجتمع والبيئة)). وتابع: ((أتوجه بالتهنئة إلى خريجي الدورة الثانية من البرنامج، وأتطلع إلى مساهمتهم في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر)).

وتتعاون الإمارات العالمية للألمنيوم مع المشاركين في برنامج ((رامب-آب)) في مشاريع تجريبية بهدف زيادة توطين المشتريات ودعم نمو الشركات المحلية. وفي يناير 2024، أعلنت الشركة عن شراكة مع ((نضيرة))، والتي وصلت إلى نهائيات برنامج ((رامب-آب)) في العام 2023، لإطلاق برنامج مبتكر حول إعادة التدوير في المجتمعات القريبة من مقر الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي. وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن انطلاق الموسم الثالث من برنامج ((رامب-آب)) في الربع الأول 2025.