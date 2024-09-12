«إنفيجن» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي بالإمارات

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وبالتعاون مع ((دبي الرقمية)) أمس، عن الشركاء والرعاة الحصريين لتنظيم النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي ((إنفيجن 2024)).

الذي ينعقد تحت شعار ((تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي))، إذ يناقش المستقبل الذي يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وذلك خلال جلسات الحوار التي يشارك فيها كبار الشخصيات والقيادات الحكومية والشركات وصناع القرار والخبراء.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ((دو)): ((إن شركة ((دو)) تفخر بتنظيم النسخة الثانية من ((إنفيجن 2024))، بصفتها شريكة في رحلة التحول الرقمي بدولة الإمارات، حيث تجتمع قيادات القطاعين الحكومي والخاص والخبراء الدوليين لرسم مسار عملية التحول الرقمي من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. إذ إن الهدف الأكبر هو تعزيز التميز الرقمي للمساهمة في مستقبل مستدام ومزدهر ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي)).

ومن المقرر أن تلعب شركة أوراكل، بصفتها الراعي الرسمي، دوراً رئيسياً في ((إنفيجن 2024))، ومن جانبه قالنيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في Oracle: ((متحمسون للتعاون مع شركة ((دو)) لتنظيم حدث ((إنفيجن 2024))، الذي يعد منصة صناعية مهمة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التكنولوجية واستكشاف الأفكار المبتكرة، وسيكون محور تمكين السحابة السيادية التي ستساعد القطاع العام في الإمارات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، محور تركيزنا الرئيسي في ((إنفيجن))، كما سنستعرض أحدث حلول Oracle للذكاء الاصطناعي السيادي ونوضح تأثير تقنيتنا المتغيرة على مسار اللعبة)).