«دبي المالي العالمي» يطلق رخصة دبي التجارية للذكاء الاصطناعي

اختُتمت أمس فعاليات مهرجان ((دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)) الذي نظمه ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) بالشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي ومكتب الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وجمع المهرجان على مدار يومين ما يزيد على 6800 مشارك من أكثر من 100 دولة لاستكشاف وتوسيع الإمكانيات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3. وكان من بين الحضور مسؤولون حكوميون، وأكاديميون، وقادة أعمال، وممثلون عن شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3، حيث استعرض أكثر من 100 عارض أحدث تقنياتهم الناشئة خلال المهرجان.

وخلال كلمته في اليوم الثاني للمهرجان، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ((تأسس مركز دبي المالي العالمي قبل 20 عاماً ليكون وجهة مستقبلية داعمة لمساعي التنويع الاقتصادي في دبي، مرتكزاً في ذلك على أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية عالمية المستوى.

وتشكّل ثقافة الابتكار لدينا أساساً لبناء أكبر منظومة للمال والأعمال والتقنيات الناشئة في المنطقة. وقد استقطب ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) بالفعل أكثر من 120 شركة متجاوزاً هدفنا للعام الأول البالغ 75 شركة.

وبحلول عام 2028، نتوقع استقطاب أكثر من 500 شركة مع خلق ما يزيد على 3000 فرصة عمل، وتوسيع مساحة ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) إلى أكثر من 100,000 قدم مربعة، واستقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار)).

رخصة

وأعلن أميري عن إطلاق رخصة دبي التجارية للذكاء الاصطناعي التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستسهم في استقطاب المزيد من الشركات إلى دبي. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح ((رخصة الابتكار)) لمركز دبي المالي العالمي التي أسهمت في استقطاب ما يزيد على 1100 شركة إلى المركز.

كما أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مفهوم ((الذكاء الاصطناعي كخدمة)) الذي سيساعد الشركات على تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة، وتقديم التوصيات، وتطوير الاستراتيجيات، والمساهمة في تنفيذ النتائج.

وقد تنافست شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 خلال المهرجان على الفوز بالنسخة الأولى من كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل، وسيتم الإعلان عن اسم الشركة الفائزة قريباً. وقدم المتأهلون للتصفيات النهائية عروضاً متميزة استعرضوا فيها قدرة ابتكاراتهم على إحداث تحول جذري في قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات العالمية الملحة.

وتضمنت أجندة فعاليات اليوم الثاني مناقشات موسعة حول مواضيع متنوعة مثل الشمول والتنوع، ولا مركزية الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرة على مواجهة المخاطر التي تعترض الموردين أثناء تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، والقوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومواضيع أخرى تضمنت قابلية التشغيل البيني، والنمذجة التنبؤية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصور البيانات، ومعالجة البيانات الضخمة، واستخراج البيانات، وتكيف المؤسسات مع عملية الترحيل إلى الويب 3، والحوكمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والأخلاقيات، والامتثال، وغيرها.

ولتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3، وقّع ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)) اتفاقيات عدة خلال المهرجان مع الدفاع المدني في دبي، و((هولون))، و((كيرني))، و((نايا ون))، و((إس آي إي إف)) و((فيزا))، وبنك وربة، وزيوريخ للتأمين.

ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من المهرجان في نوفمبر من العام المقبل. ومن المتوقع أن يصبح هذا الحدث بحلول 2027 واحداً من أكبر الفعاليات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأمين الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوةٍ استباقية ورائدة على مستوى المنطقة، تهدف إلى تعزيز الثقة بحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتطورها ودرء المخاطر الأمنية الإلكترونية.

وجاء الكشف عن السياسة الجديدة في إطار مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني بصفته الشريك الرسمي للأمن السيبراني في حدث ((دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)).

وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: ((يندرج إطلاق سياسة تأمين الذكاء الاصطناعي في إطار حرص مركز دبي للأمن الإلكتروني على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وذلك من خلال السعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة في ضوء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031)).

وأضاف الشيباني: ((تُشكل هذه السياسة نقلةً نوعيةً في مسيرة المركز التي تسعى نحو تجسيد مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع، وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي تعتبر حجر أساس يدعم خارطة الطريق المرسومة لتعزيز جودة الحياة في دبي، من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات الحيوية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم)).

إضافة نوعية

من جانبه، أشار عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي الإلكتروني إلى أن هذه السياسة تعدّ إضافة نوعية جديدة إلى حزمة المشاريع المبتكرة والسياسات التي يُطلقها المركز، في إطار رسالته الرامية إلى إنشاء فضاء سيبراني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي، ورؤيته التي تطمح إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً بمجال الأمن الإلكتروني.

وتكمن أهمية هذه المبادرة في دورها الحيوي والذي يتمحور حول تعزيز الثقة ودعم نمو وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب حماية الابتكارات من التهديدات الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والإسهام في جذب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الإمارة.

سياحة

من ناحية اخرى، أكدت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن 25 % من زوار دبي هم زوار متكررون، مما يعكس رضاهم عن التجربة التي تقدمها المدينة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي للمؤسسة خلال جلسة نقاشية رئيسية ضمن فعاليات اليوم الثاني من ((مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3))، ((إن ربع الزوار الذين يأتون إلى دبي يعودون مرة أخرى خلال 12 شهراً، وهذا دليل على أن الزوار سعداء بما نقدمه لهم، منوّهاً بأن دبي دائماً سريعة في التكيف مع التغيرات، وتسعى دوماً لتكون في طليعة التوجهات العالمية.

وأوضح أن هناك مبادرات ضخمة تم إطلاقها مؤخراً تؤكد على الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي (AI) وتأثيره على السياحة. وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيل المهام الروتينية اليومية ويتيح للأفراد التركيز على الأعمال الأكثر أهمية.

وقال إنه عندما أُدخلت الحواسيب للمرة الأولى، كان الناس يخشون فقدان وظائفهم، ولكن مع الوقت، تبين أن التكنولوجيا تُستخدم لتوفير الوقت والتركيز على المهام الأكثر أهمية، وهذا ما نراه اليوم مع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مؤسسة دبي للسياحة تشجع فريق العمل على استغلال الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية منذ اليوم الأول.

وأوضح كاظم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين تجربة الزائر منذ وصوله إلى المدينة، وقال إنه يمكننا الآن استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه في المطارات لجعل تجربة الدخول أكثر سلاسة، وكذلك تقديم تجارب شخصية لكل زائر بناءً على تفضيلاته وسلوكه.

وأضاف: ((بفضل التكنولوجيا المتطورة، يمكننا الآن تحسين الرسائل التسويقية والحملات الإعلانية بناءً على البيانات والتحليلات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مما يجعلنا قادرين على التواصل مع السياح بشكل أفضل وأكثر فاعلية)).

وقال: ((لم نعد بحاجة إلى إغراق الزوار بمعلومات قد لا تكون ذات صلة بهم، بدلاً من ذلك، أصبح بإمكاننا تقديم تجارب مخصصة وشخصية لكل زائر، فنحن نعرف بالضبط ما الذي يجذب اهتمام السائح المحتمل، ونساعده في اكتشاف دبي بطريقة تلائم اهتماماته الشخصية)).

حجم السوق

من ناحية أخرى، توقعت شركة ((ماغناتي))، التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى 5.22 مليارات دولار ((19.2 مليار درهم)) في 2024، ارتفاعاً من 3.47 مليارات دولار في العام الماضي.

وقال عماد أحمد عبد الوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة ((ماغناتي)) على هامش فعاليات النسخة الأولى من ((مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3))، إنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل التوقعات بارتفاع مساهمته بنسبة 13.6 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وأوضح أن الإمارات تعد أول دولة في العالم تنشئ وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بقيادة الثورة التكنولوجية الرابعة، إلى جانب إنشاء الجامعات المتخصصة في هذا المجال وعلى رأسها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تأسست لتكون مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في هذا المجال.

وأشار إلى أن دبي وأبوظبي تطبقان حالياً تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع المدن الذكية، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية وإدارة الطاقة، فضلاً عن تعاون الإمارات مع شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تضع الإمارات في موقع متقدم عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجعلها مركزاً جذاباً للشركات والمواهب في هذا المجال.

مركز رئيسي

وأكد أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة ((زين تك)) للحلول الرقمية المتكاملة والتابعة لمجموعة ((زين)) الكويتية، أن دولة الإمارات تعد مركزاً رئيسيا لأعمالنا بفضل ريادتها في عالم الذكاء الاصطناعي. وقال في تصريح لـ((وام)) على هامش فعاليات النسخة الأولى من ((مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3))، أن دولة الإمارات كانت في قلب أعمالنا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى تواجد الشركة في 8 دول، ولكن الإمارات تعد المقر الرئيسي لنا.

وأوضح أن الشركة أنشأت في الإمارات مركزا للبيانات والسحابة، والأمن السيبراني بالإضافة إلى الحلول الرقمية وقسم الروبوتات، لافتا إلى أن النصيب الأكبر من أعمال الشركة ينطلق من الإمارات وهو دليل على أهمية الدولة بالنسبة لأعمالنا ومشاريعنا.