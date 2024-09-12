«موديز» ترفع تصنيف ودائع البنك العربي المتحد إلى «Baa3» مع نظرة مستقبلية إيجابية

أعلن البنك العربي المتحد أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز رفعت تصنيف ودائعه طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى Baa3/P-3 من Ba1/NP، كما حافظت الوكالة على النظرة المستقبلية الإيجابية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل ورفعت التقييم الائتماني الأساسي (BCA) إلى ba3 من b1.

وقالت وكالة موديز إن ترقية التصنيف الائتماني الأساسي يعكس تعزيز جودة الأصول ومؤشرات الربحية في البنك، وتحسن ممارسات الحوكمة المصرفية وتدابير التخفيف من المخاطر.بالإضافة إلى ذلك، تحسن تأثير تصنيف البنك العربي المتحد الائتماني البيئي والاجتماعي والحوكمة إلى CIS-3 من CIS-4 مدفوعة بتحسينات إيجابية في مؤشرات الائتمان نتيجة للتحسن في إدارة المخاطر واعتماد استراتيجية أكثر تحفظاً.

وقال شيرش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: ((رفع تصنيفات ودائع البنك العربي المتحد إلى Baa3 يعكس جهودنا الدؤوبة لتعزيز الوضع المالي للبنك والتنفيذ الناجح لخطة النمو. سوف يحفزنا هذا التقدير على المضي قدماً نحو تحقيق طموحات البنك والبناء على النجاحات التي حققناها منذ تنفيذ الاستراتيجية الجديدة)).

وأضاف: ((سنواصل تعزيز وتعميق علاقاتنا الحالية مع العملاء وتوسيع قاعدة عملائنا بعناية في جميع قطاعات الأعمال، بما يتماشى مع قابليتنا للمخاطرة. وإننا نسعى دائماً لتزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية)). وتتوقع وكالة موديز أن تظل جودة أصول البنك العربي المتحد قوية بفضل معايير الاكتتاب المحافظة وممارسات إدارة المخاطر، مع استمرار تحسن الربحية مدفوعة بانخفاض رسوم المخصصات مقارنة بالسنوات الماضية وزيادة الإيرادات مع استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للنمو. أسهمت هذه العوامل في محافظة البنك على النظرة المستقبلية ((الإيجابية)).